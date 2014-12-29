بازیگری هم علم و فن و هم غریزه و شانس است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کیانیان مدرس کارگاه بازیگری ششمین جشنواره بین المللی فیلم‌های دانشجویی دانشگاه صدا و سیما، عصر نخستین روز برگزاری این جشنواره درباره تعریف خود از بازیگری گفت: با نام بردن از بعضی بازیگران نقش خاصی به ذهن متبادر نمی شود و تنها می توان او را بازیگر دانست. در واقع با یاد کردن از او پرسوناژ خاصی به ذهن مخاطب نمی رسد زیرا وی در هیچ کدام از این نقش ها باقی نمانده است. از این نظر بازیگری هم فن است، هم علم به علاوه این که غریزه و شانس هم در آن نقش دارد. بنابراین اگر بتوان بر بازیگری محیط شد می توان نقش های مختلفی را بازی کرد. هم فیلسوف بود، هم شاعر، هم قاتل و هم مقتول.



بازیگر سریال «مختارنامه» با رتبه‌بندی بازیگری بر اساس آناتومی بدن بیان کرد: مرتبه جسمانی و شهوانی یا همان روزمرگی، مرحله احساس و شوریدگی و مرحله مفاهیم را که مجردات طی آن ضبط و ثبت می شوند، می توان بر بازیگری حاکم دانست. حال یک بازیگر می تواند در مرحله اول باقی بماند یا در اثر تمرین و ممارست به مراحل بالاتری برسد اما اگر به مرحله بالاتر برسد گویی مراتب پایین تر را هم به دست آورده است و تحت اختیار دارد.



وی با ارائه مصادیق موفق و الگوهایی از بازیگران خارجی یادآور شد: بازیگرانی همچون تام هنکس به قدری چهره هایشان عادی است که ممکن است در خیابان دیگران آنها را نشناسند اما رابرت دنیرو و آلپاچینو چنین ویژگی ندارند و چهره خاصی دارند. آنها خود خواسته اند که خاص باشند. در واقع وقتی شروع به بازی یک نقش می کنند، روحی در خود می دمند یا ناخودآگاهی را در خود زنده می کنند که آنها را خاص می کند. بنابراین بازیگری چندان چهره محور نیست و درست از زمانی این وضعیت در سینمای هالیوود رایج می شود که آلپاچینو و رابرت دنیرو ظهور می کنند. آنها ویژگی های ظاهری خاص یا زیبایی ندارند. در واقع تکرار بازی، آنها را زیبا کرده است و نگاه نافذی دارند.



این بازیگر درباره اهمیت نگاه در بازیگری اظهار کرد: نگاه مقوله ای در بازیگری است که تکنیک نمی پذیرد، از درون آدمی تغذیه می شود. از نگاه افراد می توان به احساسات آنها پی برد. نگاه هر کس آینه درون اوست و در بازیگر هم همین موضوع مصداق دارد. بنابراین اگر احساس عاشقانه ای در درون بازیگر ایجاد شود، در فیلم هم جنبه بیرونی پیدا می‌کند و از نگاه بازیگر دریافت می شود و در ادامه نقش برای مخاطب باورپذیر به نظر می رسد.



کارگاه بازیگری با تدریس رضا کیانیان عصر روز یکشنبه 7 دی ماه به مدت 4 ساعت در سالن ورک‌شاپ دانشگاه صدا وسیما برگزار شد.‌ همچنین در دومین روز از برگزاری این جشنواره کارگاه آموزشی کارگردانی با حضور خسرو سینایی در دانشگاه صدا و سیما هم اکنون در حال برگزاری است.



ششمین جشنواره بین المللی فیلم های دانشجویی 7 تا 10 دی‌ماه در پردیس سینمایی ملت و دانشگاه صدا و سیما به طور همزمان در حال برگزاری است. این جشنواره از ساعت 9 تا 18 میزبان علاقه مندان است.