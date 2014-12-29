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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

توکلی خبر داد:

کاهش داوطلبان کنکور دکتری ۹۴/ علوم انسانی در صدر پرطرفدارها

کاهش داوطلبان کنکور دکتری ۹۴/ علوم انسانی در صدر پرطرفدارها

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از کاهش تعداد داوطلبان آزمون دکتری در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۴ در ۷ گروه آزمایشی در ۱۵ اسفندماه ۹۳ برگزار می شود. ثبت نام در این آزمون در آذرماه انجام گرفت و در نهایت تعداد ۲۰۱ هزار و ۳۳۵ داوطلب در این آزمون ثبت نام کردند.

توکلی خاطرنشان کرد: از تعداد ۲۰۱ هزار و ۳۳۵ داوطلب ۸۷ هزار و ۴۲۰ نفر زن و ۱۱۳ هزار و ۹۱۵ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۴۳.۴۲ درصد داوطلبان زن و ۵۶.۵۸ درصد داوطلبان مرد هستند.

وی یادآور شد: این آمار نسبت به سال ۹۳ که تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون دکتری نیمه متمرکز  ۲۴۰ هزار و ۳۹۱ نفر بوده است تعداد ۳۹ هزار و ۵۶ نفر کمتر است و در واقع تعداد داوطلبان ۱۶.۲۵ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش یافته است.

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۴ در ۷ گروه آزمایشی گفت: بیشترین تعداد شرکت کنندگان در گروه علوم انسانی با ۹۰ هزار و ۸۹۹ داوطلب است.

وی افزود: ۲۸ هزار و ۷۷۰ نفر در گروه علوم پایه، ۴۰ هزار و ۱۸۵ نفر در گروه فنی و مهندسی، ۱۷ هزار و ۲۷۳ نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۸ هزار و ۷۱۰ نفر در گروه هنر، ۲ هزار و ۷ نفر در گروه دامپزشکی و ۱۳ هزار و ۴۹۱ نفر در گروه زبان ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 2451458
زهره بال

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