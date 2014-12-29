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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

بودجه نظامی اوکراین افزایش می یابد

بودجه نظامی اوکراین افزایش می یابد

پارلمان اوکراین با تصویب بودجه دولت برای سال 2015 بودجه نظامی و دفاعی این کشور تا 5.7 میلیارد دلار افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"آرسنی یاتسنیوک" نخست وزیر اوکراین با اعلام این خبر افزود: بودجه وزارت دفاع اوکراین در سال 2015  افزایش یافته و به حدود 5.7 میلیارد دلار خواهد رسید.

پارلمان اوکراین شب گذشته این لایحه را با موافقت  233 نماینده پارلمان مورد تصویب قرار داد که 226 رای مثبت برای تائید این سند کافی بود.

براساس گزارش های رسیده در بودجه مصوب سال 2015 دولت اوکراین کسری معادل 3.7 درصد تولید ناخالص ملی این کشور پیش بینی شده است.

به گفته نخست وزیر اوکراین، بودجه در نظر گرفته شده با توجه به نتیجه مذاکرات مقامات کی یف با سازمان‌های مالی بین المللی مورد اصلاح نیز قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2451460
شقایق لامع زاده

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