واکنش نهادهای حقوقی و بین المللی به دستگیری شیخ علی سلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هزاران نفر از شهروندان بحرینی در اعتراض به دستگیری "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند.

جمعیت الوفاق نیز در جریان این تظاهرات اقدامات سرکوبگرانه نظامیان آل خلیفه علیه تظاهرکنندگان که وزارت کشور بحرین از آنها با عنوان "خرابکار" یاد کرده را به شدت محکوم کرد.

جمعی از علمای مسلمان در انگلیس نیز با برگزاری تظاهراتی خواهان آزادی شیخ سلمان شدند.

این علما بازداشت شدن شیخ سلمان را اقدامی متناقض با حقوق بشر، فریبکارانه و توطئه آمیز توصیف کردند.

حوزه های علمیه در بحرین نیز با انتشار بیانیه ای با تاکید بر آزادی هرچه سریعتر شیخ سلمان اعلام کردند که دستگیری وی یک اهانت بزرگ و اقدامی به دور از هوشیاری و حکمت سیاسی و خلاف موازین انسانی است.

شورای وحدت ملی پاکستان نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که رژیم آل خلیفه هزینه بازداشت شیخ سلمان را خواهد پرداخت.

این شورا همچنین خواهان قطع توافقنامه های امنیتی میان پاکستان و بحرین شد.

این در حالی است که 37 نهاد حقوقی با صدور بیانیه ای خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری شیخ سلمان شدند.

شایان ذکر است شیخ علی سلمان روز گذشته پس از حدود 10 ساعت بازجویی، به اتهام نقض قوانین توسط وزارت کشور بحرین بازداشت شد.