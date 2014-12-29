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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

برای طلاب و دانشجویان؛

موسسه امام خمینی (ره) در مقطع ارشد دانش پژوه می پذیرد

موسسه امام خمینی (ره) در مقطع ارشد دانش پژوه می پذیرد

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ازمیان فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی این مؤسسه برای سال تحصیلی 95- 94 برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانش پژوه می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علوم سیاسی، علوم تربیتی، مدیریت، عرفان اسلامی، روان شناسی، حقوق و دانش اجتماعی مسلمین (تکمیلی) از جمله رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 95/94 مؤسسه امام خمینی(ره) عنوان شده است.

داشتن مدرک کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) یا اشتغال به تحصیل در ترم آخر، اتمام سطح 2 حوزۀ علمیه قم و اشتغال  به تحصیل در سطح 3، از شرایط این دوره آموزشی اعلام شد.

همچنین ملبس به لباس روحانیت، نداشتن منع قانونی رسمی در حوزۀ علمیه و  عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از دیگر شرایط آن می باشد.

طلاب علاقه مند برای ثبت نام می توانند تا 10 دی ماه جاری ازطریق سامانه http://paziresh.iki.ac.ir مراجعه کنند.

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) زمان برگزاری آزمون را اول اسفند ساعت 8 صبح اعلام کرده است.

کد مطلب 2451464

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