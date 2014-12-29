به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات در فدراسیون فوتبال از همان جلسه مجمع آغاز شد و فریده شجاعی نایب رئیس بانوان از سمت خود برکنار شد تا فرهادی زاد موقتا به عنوان سرپرست این سمت را در اختیار بگیرد.

پس از آن امیر عابدینی عضو مجمع فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد که بلیت بعدی به نام مهدی محمد نبی است و دبیر کل فدراسیون فوتبال باید از سمت خود برود. از علیرضا اسدی به عنوان گزینه جانشینی نبی یاد می‌شود. با این حال دبیر فعلی فدراسیون فوتبال از صحبت درباره خبر برکناری‌اش خودداری کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این خصوص، گفت: فعلا جلسه هستم و نمی‌توانم در اینباره صحبت کنم.