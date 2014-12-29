به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین امید در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری ضمن اشاره به تخصیص 95 درصدی اعتبارات دانشگاهها و مراکز اموزش عالی در سال 92 ، به مقایسه بودجه وزارت علوم و مراکز پژوهش و فناوری در سال های برنامه پنجم و لایحه بودجه سال 94 پرداخت.

رشد 3 درصدی بودجه مصوب وزارت علوم

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: بودجه مصوب ستاد وزارت علوم و ردیف های وابسته در سال 93 معادل 257 میلیارد تومان بود که در لایحه پیشنهادی سال 94 این اعتبار با رشدی 3 درصدی به 265 میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد 21 درصدی بودجه مصوب دانشگاه ها در سال 94

وی افزود: بودجه مصوب دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال 93 معادل 143/4 میلیارد تومان بود که در لایحه پیشنهادی سال 94 این اعتبار با رشدی 21 درصدی به 974/4 میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد 28 درصدی بودجه موسسات پژوهشی

وی گفت : بودجه موسسات پژوهشی نیز از 250 میلیارد تومان در سال 93 به 322 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 94 افزایش یافته است و بالغ بر 28 درصد رشد داشته است.

رشد بودجه پارک های علم و فناوری

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اعلام رشد 6/24 درصدی بودجه پارک های علم و فناوری در لایحه بودجه سال 94 گفت : این اعتبار در سال 93 ، 54 میلیارد تومان بوده است که در لایحه بودجه سال 94 به 67 میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد 18.7 درصدی بودجه 94 نسبت به سال گذشته

وی گفت : در مجموع اعتبارات وزارت علوم ، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در لایحه بودجه سال 94 نسبت به بودجه مصوب سال 93، بالغ بر 7/18 درصد رشد داشته است .

تعریف بودجه سال 94 براساس سرانه

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اظهار داشت: بودجه سال 94 بر اساس مدل سرانه استاندارد تدوین شده است و ملاک ما آمار تعداد دانشجویان اعلامی از طرف موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و با در نظر گرفتن هزینه های آموزشی ، پژوهشی ، رفاهی و فرهنگی دانشگاهها بوده است.

کسری اعتباری معادل 200میلیارد تومانی

امید اظهار داشت : متاسفانه اعتبار برخی از دانشگاهها کمتر از 20درصد رشد داشته است و در مجموع یک کسری اعتباری معادل 200میلیارد تومان را نشان می دهد که نیازمند توجه دولت و مجلس محترم شورای اسلامی در قالب یک ردیف متمرکز است.

پیشرفت 50 درصدی پروژه های خیرین

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با تاکید بر تنوع بخشی به درآمدهای اختصاصی دانشگاهها تاکید کرد: یکی از روش های تقویت بنیه مالی دانشگاهها استفاده از ظرفیت خیرین آموزش عالی است که در همین راستا ردیف مستقلی در بودجه پیش بینی شده است که از طرح های عمرانی خیرین که تا 50درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند حمایت مالی شود و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود.

تاسیس 25 بنیاد خیریه آموزش عالی

وی اعلام کرد: تاکنون در مجموع دانشگاه‌های کشور 25 بنیاد خیرین آموزش عالی تاسیس شده است و تاسیس 25 بنیاد دیگر در حال طی فرآیند تاسیس است.