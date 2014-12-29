222 هنرستان و کاردانش در مازندران فعال است/ هدایت تحصیلی 45 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری صبح دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان، اظهار داشت: تعداد رشته های فنی و حرفه ای در استان ۳۲ رشته است و آمایش صحیح بازار و صنعت در استان صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه راه اندازی رشته بورس امسال در دستور کار قرار می گیرد گفت: در حال حاضر، ۹۹ رشته کاردانش در استان تدریس می شود.

وی گفت: از مجموع دانش آموزان پایه دوم متوسطه، ۵۵ درصد در شاخه نظری و ۴۵ درصد در هنرستان و کاردانش تحصیل می کنند.

نظری با بیان اینکه۱۴۰۰ دانش آموز در رشته کشاورزی تحصیل می کنند، گفت: ۱۸ رشته در بخش هنرستان های کشاورزی تدریس می شود برونسپاری این رشته ها از جمله دغدغه هاست.

معاون آموزش و پرورش مازندران یادآور شد: موانع اداری برای فروش محصولات، عدم حصول نتیجه در زمینه تاسیس تعاونی های تولیدی و خدماتی، عدم حمایت لازم از فارغ التحصیلان از جمله مشکلات است.

وی کمبود امکانات تجهیزات و کمبود اعتبارات را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: امسال ۸۲۱ میلیارد تومان بعد از چهار سال اعتبارات تخصیص یافته است.

وی عدم صدور گواهینامه های مهارتی و افزایش هزینه های جاری از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: بخش خصوصی به دلیل هزینه های سنگین کمتر به سمت سرمایه گذاری در بخش هنرستان می روند.

نظری گفت: امسال ۵۵.۵ درصد دانش آموزان در پایه دوم نظری شامل ۲۰ هزار و ۴۳۹ نفر و در پایه دوم فنی و حرفه ای ۱۶ هزار و ۳۱۳ نفر هدایت تحصیلی شدند.

معاون آموزش و پرورش مازندران به برون سپاری فعالیت ها اشاره کرد و گفت: در سالجاری آمار برون سپاری تا چهار هزار و۱۷۰ نفر کاهش یافته است.