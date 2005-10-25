همچنان منتظر رفع توقيف بازتاب از سوي قوه قضائيه هستيم// سايت هاي اينترنتي را فقط مي توان فيلتر كرد نه توقيف!

صادقي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به بازپس گيري شكايت شوراي عالي امنيت ملي در پي نامه دكتر علي لاريجاني به قوه قضائيه، اظهار داشت: آقاي شاهرودي چند روز پيش در اظهار نظري در اين خصوص گفت: در جريان توقيف بازتاب نيستم، اما قول مي دهم موضوع را حل كنم .

مدير مسوول بازتاب با تاكيد بر اينكه توقيف سايت هاي اينترنتي ازنظر قانوني مبنايي ندارد، گفت: براي توقيف سايت هاي اينترنتي قانوني وجود ندارد و اين سايت ها را از لحاظ قانوني تنها مي توان فيلتر كرد كه اين امر نيز تابع تصميمات يك كميته سه نفره است كه آنها نيزبا فيلتر كردن بازتاب اعلام مخالفت كرده اند .

صادقي با يادآوري اينكه سيزده روز از توقيف بازتاب مي گذرد، تصريح كرد: به نظر مي رسد نارضايتي در درون قوه قضائيه نسبت به عملكرد بازتاب موجب شده توقيف آن ادامه يابد .

مديرمسوول بازتاب گفت: قوه قضائيه بايستي پاسخ روشني بدهد كه به چه دليلي بازتاب توقيف و همچنان رفع توقيف نمي شود .

صادقي سپس به ديدار و رايزني خود با برخي مسئولان قوه قضائيه اشاره كرد و گفت: همه آنها شخصا مخالف برخورد و توقيف بازتاب بودند ولي تاكنون اقدامي در جهت رفع توقيف انجام نشده است .

گفتني است ، پيش تر نيز تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكري كتبي به رييس جمهور خواستار صدور دستور رفع توفيق از سايت خبري بازتاب شده بودند .