قدرت کشور محصول ایمان و بازدارندگی در بالاترین سطح است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی صبح امروز در اولین همایش فراکسیون دفاع مقدس با اشاره به اینکه دفاع مقدس محصول اندیشه و تفکری خاص است، از همین رو ویژگی ها و ارزش های آن اختصاصی است، گفت: دلیل پیروزی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس نیز در ویژگی های آن نهفته است.

وی افزود: یک ملت با آرمان الهی و رهبری ولی صالح برآمده از آموزه های دینی که در تداوم ولایت دوران امیر المومنین(ع) به عنوان یک فقیه عادل و صالح رهبری مردم را در اختیار گرفت، بر اساس اعتقاد و باور به جایگاه این فرماندهی کل نیروهای مسلح و سربازانی که در رکاب او می جنگند، خود را در خدمت این حرکت قرار داده اند.

ابوترابی فرد ادامه داد: تمام نیروهای انقلاب خود را در کنار این جبهه می بینند و این ویژگی‌های اختصاصی است که نمی توان آن را در تاریخ به جز در دوران ائمه یافت.

وی با اشاره به اینکه کدام اسیر است که دغدغه آزادی نداشته باشد،گفت: روزی که قطعنامه قبول شد یکی از تلخ ترین روزها در تاریخ اسارت اسرای ایرانی بود، وقتی قطعنامه قبول شد فرماندهان نظامی جشن گرفتند که جنگ تمام شد، اما اسرای ما سر بر زانو گذاشته و تاسف خوردند چون می گفتند ما اینجا ایستاده بودیم تا راه قدس را هموار کنیم.

نایب رئیس مجلس افزود: در کدام نقطه تاریخی می توان دید که فرمانده کل قوا با آن ادبیات احساسی فرزندان خود را آماده پذیرش قطعنامه کند؟ از این رو این از ویژگی های دفاع مقدس و رمز تداوم و ایستادگی ماست، از این رو باید آن را حفظ کرده و در همه حوزه ها بر اقتدار خود بیفزاییم.

وی گفت: قدرت، محصول ایمان، قدرت بازدارندگی در بالاترین سطح، قدرت سیاسی در روابط منطقه ای و بین المللی و قدرت اقتصادی برای برون رفت از تنگناهاست. بنابراین باید یک ملت کارآمد در همه عرصه ها خلق کنیم.

نماینده مردم تهران افزود: در عرصه دفاعی به دلیل سرمایه گرانبهای نیروی انسانی و سرمایه به دست آمده از تجارب دفاع مقدس و انگیزه بالا و نیز باور و اعتقاد به اجرای سیاست های تعریف شده از سوی فرماندهی کل قوا، رسالت نیروهای نظامی در بالاترین سطح انجام شده است و ما باید بر دستان پرتوان و قلب های نورانی به اعتقاد و ایمان فرماندهان و نیروهای مسلح بوسه بزنیم.