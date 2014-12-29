رای گیری پارلمان یونان برای انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، پارلمان یونان برای انتخابات ریاست جمهوری جدید این کشور رای می دهد، تصمیمی که می تواند جرقه انتخابات زودهنگام را در اواخر ژانویه یا اوایل فوریه سال 2015 بزند.

بر اساس قانون اساسی یونان در صورت عدم انتخاب رئیس جمهوری جدید پارلمان منحل می شود. همچنین اگر نامزد ائتلاف حاکم نتواند سه پنجم اکثریت آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد، انتخابات زودهنگام برگزار می شود.

همزمان با تشدید بحران اقتصادی در یونان، آخرین نظرسنجی ها حکایت از پیشتازی حزب اپوزیسیون جناح چپ "سیریزا" دارد که مخالف توافق های وام با تامین‌ کنندگان مالی و وام‌ دهندگان است.

بر این اساس "استاوروس دیماس" نامزد محافظه‌کار ائتلاف حاکم و کمیسیونر اروپا که در دو رای‌ گیری گذشته به ترتیب 160 و 168 رای را از آن خود کرده بود، باید 180 رای از پارلمان 300 عضوی را کسب کند.