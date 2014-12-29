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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹

در سه ماهه پاییز/

۴۲۲۸ نفر توسط امدادگران جمعیت هلال احمر اردبیل نجات یافتند

۴۲۲۸ نفر توسط امدادگران جمعیت هلال احمر اردبیل نجات یافتند

اردبیل - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: طی سه ماهه پاییز امدادگران این جمعیت توانسته اند بیش از چهار هزار و ۲۲۸ نفر را از حوادث مختلف نجات دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی صبح دوشنبه در تشریح برنامه های امدادرسانی این جمعیت در فصل زمستان گفت: از مجموع نجات یافتگان سه هزار و ۸۱۱ نفر در برف و کولاک، ۱۶۳ نفر در حوادث جاده­ای، ۵۰ نفر در کوهستان، ۲۰۰ نفر در سیل و آبگرفتگی، سه نفر در حوادث صنعتی و کارگاهی و یک نفر هم در حوادث شهری گرفتار شده بودند.

وی با اشاره به امدادرسانی به هزار و ۱۷ خانوار خانوار حادثه دیده در فصل پاییز تصریح کرد: از این تعداد نیز ۹۳۳ خانوار در برف و کولاک، ۲۰ خانوار در حوادث جاده­ای، ۵۰ خانوار در سیل و آبگرفتگی و ۱۴ مورد هم در کوهستان گرفتار شده بودند.

رئیس کارگروه تخصصی امداد و نجات استان با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در پاییز به ۷۷ فقره حادثه امدادرسانی کرده بودند،  ادامه داد: ۵۴ فقره حادثه جاده­ای، ۱۵ مورد برف و کولاک، یک مورد سیل و آبگرفتگی، دو مورد شهری، چهار مورد کوهستان و یک مورد هم صنعتی و کارگاهی از حوادثی بودند که در پاییز امدادرسانی شدند.

وی تصریح کرد: در این مدت ۱۵۳ نفر مصدوم شده بودند که ۱۴۲ نفر آنها در حوادث جاده­ای، هفت نفر در برف و کولاک، سه نفر در صنعتی و کارگاهی و یک نفر در حادثه شهری مصدوم شده بودند.

غیبی افزود: ۳۳ نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان شده، ۴۷ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴۶ نفر هم اسکان داده شده بودند.

وی با بیان اینکه ۱۰۵ تیم عملیاتی در حوادث فصل پاییز بکار گرفته شده بودند، ادامه داد: ۳۴ تیم در حادثه برف و کولاک، ۵۷ تیم در حوادث جاده­ای، شش تیم در حوادث کوهستان، چهار تیم در سیل و آبگرفتگی، دو تیم عملیاتی در حادثه صنعتی و کارگاهی و دو تیم هم در حوادث شهری مشارکت داشته­اند.

غیبی به تعداد نیروهای بکار گرفته شده در جمعیت هلال احمر استان اردبیل برای نجات افراد حادثه دیده اشاره کرد و یادآور شد: ۳۶۶ نفر شامل نجاتگر، امدادگر و پرسنل در این حوادث امدادرسانی کرده بودند که ۱۴۳ نفر آنها در برف و کولاک، ۱۷۳ نفر در حوادث جاده ه­ا، ۲۰ نفر در سیل و آبگرفتگی، ۱۹ نفر در حوادث کوهستان، شش نفر در حوادث شهری و پنج نفر هم در حوادث کارگاهی و صنعتی به کمک همنوعان رفته بودند.

به گفته وی در فصل پاییز جمعیت هلال احمر استان با بکار گیری ۷۷ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه خودروی ست نجات و ۱۹ دستگاه خودروی کمک دار سبک در حوادث طبیعی، جاده­ای، شهری، کوهستان و برف و کولاک به وظایف خطیر خود در زمینه امدادرسانی و نجاتگری عمل کرده است.

این مسئول اضافه کرد: سه دستگاه اطفای حریق، سه دستگاه ست سبک نجات، ۹ دستگاه ست هیدرولیک نجات، چهار دستگاه ست کوهستان و شش دستگاه موتور پمپ و لجن کش از دیگر تجهیزاتی بود که جمعیت هلال احمر استان اردبیل از آنها در حوادث رخ داده در سه ماهه پاییز سال جاری به کار گرفته است.   

کد مطلب 2451473
محمد میرزایی ناطق

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