۴۲۲۸ نفر توسط امدادگران جمعیت هلال احمر اردبیل نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی صبح دوشنبه در تشریح برنامه های امدادرسانی این جمعیت در فصل زمستان گفت: از مجموع نجات یافتگان سه هزار و ۸۱۱ نفر در برف و کولاک، ۱۶۳ نفر در حوادث جاده­ای، ۵۰ نفر در کوهستان، ۲۰۰ نفر در سیل و آبگرفتگی، سه نفر در حوادث صنعتی و کارگاهی و یک نفر هم در حوادث شهری گرفتار شده بودند.

وی با اشاره به امدادرسانی به هزار و ۱۷ خانوار خانوار حادثه دیده در فصل پاییز تصریح کرد: از این تعداد نیز ۹۳۳ خانوار در برف و کولاک، ۲۰ خانوار در حوادث جاده­ای، ۵۰ خانوار در سیل و آبگرفتگی و ۱۴ مورد هم در کوهستان گرفتار شده بودند.

رئیس کارگروه تخصصی امداد و نجات استان با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در پاییز به ۷۷ فقره حادثه امدادرسانی کرده بودند، ادامه داد: ۵۴ فقره حادثه جاده­ای، ۱۵ مورد برف و کولاک، یک مورد سیل و آبگرفتگی، دو مورد شهری، چهار مورد کوهستان و یک مورد هم صنعتی و کارگاهی از حوادثی بودند که در پاییز امدادرسانی شدند.

وی تصریح کرد: در این مدت ۱۵۳ نفر مصدوم شده بودند که ۱۴۲ نفر آنها در حوادث جاده­ای، هفت نفر در برف و کولاک، سه نفر در صنعتی و کارگاهی و یک نفر در حادثه شهری مصدوم شده بودند.

غیبی افزود: ۳۳ نفر از مصدومان به صورت سرپایی درمان شده، ۴۷ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴۶ نفر هم اسکان داده شده بودند.

وی با بیان اینکه ۱۰۵ تیم عملیاتی در حوادث فصل پاییز بکار گرفته شده بودند، ادامه داد: ۳۴ تیم در حادثه برف و کولاک، ۵۷ تیم در حوادث جاده­ای، شش تیم در حوادث کوهستان، چهار تیم در سیل و آبگرفتگی، دو تیم عملیاتی در حادثه صنعتی و کارگاهی و دو تیم هم در حوادث شهری مشارکت داشته­اند.

غیبی به تعداد نیروهای بکار گرفته شده در جمعیت هلال احمر استان اردبیل برای نجات افراد حادثه دیده اشاره کرد و یادآور شد: ۳۶۶ نفر شامل نجاتگر، امدادگر و پرسنل در این حوادث امدادرسانی کرده بودند که ۱۴۳ نفر آنها در برف و کولاک، ۱۷۳ نفر در حوادث جاده ه­ا، ۲۰ نفر در سیل و آبگرفتگی، ۱۹ نفر در حوادث کوهستان، شش نفر در حوادث شهری و پنج نفر هم در حوادث کارگاهی و صنعتی به کمک همنوعان رفته بودند.

به گفته وی در فصل پاییز جمعیت هلال احمر استان با بکار گیری ۷۷ دستگاه آمبولانس، ۱۶ دستگاه خودروی ست نجات و ۱۹ دستگاه خودروی کمک دار سبک در حوادث طبیعی، جاده­ای، شهری، کوهستان و برف و کولاک به وظایف خطیر خود در زمینه امدادرسانی و نجاتگری عمل کرده است.

این مسئول اضافه کرد: سه دستگاه اطفای حریق، سه دستگاه ست سبک نجات، ۹ دستگاه ست هیدرولیک نجات، چهار دستگاه ست کوهستان و شش دستگاه موتور پمپ و لجن کش از دیگر تجهیزاتی بود که جمعیت هلال احمر استان اردبیل از آنها در حوادث رخ داده در سه ماهه پاییز سال جاری به کار گرفته است.