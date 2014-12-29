افزایش 8 درصدی اهدای خون در کرمانشاه/ اجرای طرح خون گیری در ادارات

ابراهیم سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در نه ماهه اول سال جاری 46 هزار نفر در استان کرمانشاه برای اهدای خون به پایگاه های مربوطه مراجعه کردند که از این تعداد 39 هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی گفت: از این تعداد 97 درصد را آقایان و 3 درصد را خانم ها تشکیل داده اند.

مدیر کل سازمان انتقال استان کرمانشاه یادآور شد: 50 درصد اهدا کنندگان، کار اهدای خون را به صورت مستمر انجام می دهند.

سلطانیان افزود: دو پایگاه ثابت در شهر کرمانشاه و یک پایگاه در قصر شیرین به همراه چندین پایگاه سیار در سطح شهرستان ها کار خون گیری از این افراد را انجام داده اند.

وی خاطر نشان کرد: مراجعه افراد برای اهدای خون نسبت به نه ماهه سال گذشته 11 درصد و میزان خون گیری در همین مدت نیز 8 درصد افزایش یافته است.

سلطانیان گفت: از تمام خون های اهدایی حداقل سه نوع فرآورده خونی تهیه می شود که در صورت نیاز به استان های خوزستان و تهران نیز ارسال خواهد شد.

مدیر کل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: طرح بسیار خوبی که امسال در استان اجرا شد طرح خون گیری از ادارات بود.

وی افزود: متاسفانه این طرح از دو سال پیش به دلیل از رده خارج شدن اتوبوس خون گیری اجرا نمی شد، اما از ابتدای آذر ماه این طرح دوباره برقرار شده و تا کنون نزدیک به 40 هزار سی سی خون اهدا شده است.

سلطانیان با بیان اینکه هر چهار شنبه تیم سیار انتقال خون به یکی از ادارات رفته و کار خون گیری را انجام می دهد، گفت: این طرح تا اعزام واحد سیار جدید کماکان ادامه خواهد داشت.