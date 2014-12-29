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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

مهدی زاده:

خون مازاد در کرمان به استانهای نیازمند ارسال می شود

خون مازاد در کرمان به استانهای نیازمند ارسال می شود

کرمان - مدیرکل انتقال خون استان کرمان از ارسال خون مازاد در کرمان به سایر استانهای خبر داد.

محمد مهدی زاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه روند استمرار اهدا خون در کرمان مناسب است و مازاد خون اهدا شده در کرمان نیز به استانهای نیازمند خون از جمله فارس، سیستان و بلوچستان ارسال شده است.

وی تصریح کرد: در 9ماهه ابتدایی سال جاری بیش از56 هزار و256  واحد خون در استان کرمان اهدا شده که نسبت به مدت مشابه پارسال شش درصد افزایش داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمان گفت: در سال جاری بیش از 72 هزار و 376 نفر برای اهدای خون مراجعه کرده اند.

وی از استقرار مراکز سیار خونگیری در برخی از شهرستانها و شهرهای استان خبر داد و گفت: 83 درصد خونهای اخذ شده در مراکز ثابت جمع آوری شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری همچنین 27 هزار واحد پلاسما در استان کرمان تولید و به پالایشگاه تهران ارسال شده است.

کد مطلب 2451475

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