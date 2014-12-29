حضور روحانیون در مدارس قزوین بیشتر می شود

حجت‌الاسلام علی نعمت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همکاری حوزه و آموزش و پرورش فرصت خوبی است تا روحانیت حضور جدی در مدارس داشته باشند.

وی افزود: اگرچه همه ما دغدغه دینی داریم و نگران نسل جوان هستیم باید بین دو مفهوم فرهنگ دینی و تربیت دینی تفاوت قائل شد.

این مسئول فرهنگی ادامه داد: مقوله تربیت دینی نیاز به مربی مسلط و آشنا به مباحث علمی و دارای امکانات دارد تا بتواند وظایف اصلی خود را به نحو احسن انجام دهد.

حجت‌الاسلام نعمت الهی عنوان کرد: اگراصول تربیت دینی در مدارس رعایت شود به نقطه مطلوب رسیده ایم و حضور طلاب درمدارس فرصت مغتنمی است که باید با آمادگی و به‌عنوان مربی دینی وارد مدارس شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: باید با تربیت مربیان دینی در مدارس از ظرفیت خود مدارس هم در جهت تربیت دینی دانش آموزان استفاده شود.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به سه شکل اعزام مبلغ و مبلغه، برگزاری نماز های جماعت با همکاری اداره آموزش و پرورش و برگزاری گفتمان های دینی در مدارس حضور دارد و تاکنون ۲۶۵ مبلغ و ۴۰ مبلغه برای انجام امور به این فعالیت ها به مدارس استان اعزام شده اند.

این مسئول فرهنگی با اشاره به اینکه خود معلمان نقش مهمی در تربیت دینی دانش آموزان بر عهده دارند گفت: معلم ها و دبیران مدارس به‌عنوان یک الگو برای دانش اموزان مطرح هستند ولی متاسفانه برخی اوقات مشاهده می‌شود که این دبیران از انجام برخی وظایف خود در جهت تربیت دینی دانش آموزان شانه خالی می‌کنند و یا برخورد دوگانه با موضوع پیدا می‌کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی قزوین اظهار کرد: این اداره کل در جهت برگزاری گفتمان های دینی ۵۱۰ جلسه گفتمان دینی با موضوعات عفاف و حجاب، سبک زندگی، روابط اجتماعی، نحله های فکری، مبانی انقلاب و سایر موضوعات مورد نیاز دانش آموزان برگزار کرده است.

وی افزود: در برگزاری این گفتمان ها در مرکز پاسخ گویی به مسائل شرعی تلاش می‌کنیم تا بیشتر از طلاب و گاهی هم از افراد آگاه و مسلط به موضوع و مسائل هم استفاده می‌کنیم.

حجت‌الاسلام نعمت الهی تاکید کرد: گفتمان های دینی به دلیل استقبال و تمایل خود دانش آموزان، مدیران مدارس و اولیاء فرصت خوبی است تا مسائل مرتبط به قشر دانش آموز را از طریق گفتگو به آنها انتقال داد.

این مسئول فرهنگی اظهارداشت: عدم برخورد منصفانه با طرح، مشکلات اعتباری و برتر جلوه دادن علوم ریاضی و تجربی و بی توجهی به مسائل دیگر از جمله تهدیدات و مشکلات برگزاری گفتمان های دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین یادآور شد: در جهت استفاده از ظرفیت های دانش آموزان استان در برگزاری مراسم های دینی و مذهبی ۸۰۰ مداح و ۹۰۰ هیئت مذهبی دانش آموزی در استان شناسایی و تشکیل پرونده داده اند.