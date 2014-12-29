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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افزایش ۲۰درصدی قیمت کالاهای کامپیوتری/ اجرای مصوبه افزایش ۴درصدی تعرفه

افزایش ۲۰درصدی قیمت کالاهای کامپیوتری/ اجرای مصوبه افزایش ۴درصدی تعرفه

رئیس اتحادیه صنف رایانه از افزایش ۲۰ درصدی نرخ کالاهای کامپیوتری به دلیل نوسانات نرخ ارز و اجرای مصوبه افزایش ۴ درصدی تعرفه گمرکی کالاهای فرهنگی خبر داد.

سیدمهدی میرمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از سیاست دولت در زمینه تعرفه گمرکی مربوط به کالاهای فناوری اظهار داشت: برغم تعلیق افزایش ۴ درصد تعرفه گمرکی کالاهای فرهنگی براساس تبصره ۱۴ بودجه ۹۳ از ابتدای امسال، از آذرماه جاری این مصوبه به اجرا درآمد و این قانون به دلیل آنکه کالاهای کامپیوتری و لپ تاپ را نیز شامل می شد باعث افزایش نرخ قیمت این اقلام شد.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و نوسانات پی درپی آن نیز در بازار کامپیوتر که اکثر آن وارداتی است تاثیر گذاشته است افزود: طی دو هفته اخیر نرخ کالاهای کامپیوتری ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.

میرمهدی با اشاره به سردرگمی خریداران و فروشندگان در این بازار با توجه به وضعیت موجود، خاطرنشان کرد: بازار کامپیوتر و لپ تاپ در رکود به سر می برد و حتی ورودی بازارهای کامپیوتری که تا پیش از این محل بازدید علاقه مندان به فناوری های جدید بود این روزها خلوت است.

وی با بیان اینکه ۸ درصد مالیات ارزش افزوده، ۴ درصد تعرفه واردات کالاهای فرهنگی، ۱۰ درصد ورودی تعرفه گمرکی به همراه عوارض باعث شده که نرخ کالاهای کامپیوتری در ایران بسیار بالاتر از کشورهای همسایه و ترکیه باشد، ادامه داد: علاوه بر این مسائل دور زدن تحریم های خارجی و اختلاف قیمت دلار وارداتی بر قیمت نهایی این کالا تاثیرگذار است و با این وجود افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شده که کالاهای کامپیوتری گران شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه با تاکید براینکه سیاست دولت در حوزه تعرفه ها و مالیات برای شرکتهای واردکننده کامپیوتر از تحریم های خارجی نیز بدتر است، ادامه داد: خودتحریمی و عدم همراهی دولت در این زمینه، باعث افزایش نرخ ها شده و در این بازار دوستداران تکنولوژی توانایی خرید نخواهند داشت. 

کد مطلب 2451479

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