  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ آبان ۱۳۸۴، ۹:۵۵

دعاي روز بيست و يكم ماه مبارك رمضان

خدايا در اين روز بهشت را برايم منزل و آسايـشگاه قرار ده

خدايا در اين روز بهشت را برايم منزل و آسايـشگاه قرار ده

بارالها ...

اللهمّ اجْعَلْ لي فيهِ الى مَرْضاتِكَ دليلاً
ولا تَجْعَل للشّيْطان فيهِ عليّ سَبيلاً
واجْعَلِ الجَنّةِ لي منْزِلاً ومَقيلاً
يا قاضي حَوائِجَ الطّالِبين.

خدايا در اين روز برايم راهنمايي در مسير يافتن خوشنوديهايت  قرار ده
و در اين روز شيطان را بر راهم قرار مده
و بهشت را برايم منزل و آسايـشگاه قرار ده
اى برآورنده حاجتهاى جويندگان

گفتار نور:

قال اميرالمومنين (ع): كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع و الظما و كم من قائم ليس له من قيامه الا السهر و العناء.

امام على (ع) فرمود: چه بسا روزه ‏دارى كه از روزه‏ ا ش جز گرسنگى و تشنگى بهره ‏اى ندارد و چه بسا شب زنده ‏دارى كه از نمازش جز بيخوابى و سختى سودى نمى‏برد.

نهج البلاغه، حكمت 145 

کد مطلب 245148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها