زنده گیری روزانه ۶۰ تا ۹۰ قلاده سگ در فصل زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر ،رضا قدیمی با بیان اینکه به علت سرمای هوا در فصل زمستان زنده گیری سگ های ولگرد افزایش یافته است، گفت: در فصل تابستان روزانه ۳۰ قلاده سگ ولگرد توسط شهرداری تهران جمع آوری می شد.

وی درخصوص اینکه در تهران به طور کلی ۱۱ اکیپ زنده گیری سگ تشکیل شده است، اظهار داشت: این اکیپ ها بیشتر در مناطق حاشیه ای شهر تهران ایجاد شده اند. این در حالیست که شهرداری تهران از روش هاي نوين و روز دنيا برای کنترل استفاده می کند.

وی با تاکید بر اینکه اسلحه بيهوشي و روش هاي فعلي زنده گيري از سوی شهرداری تهران مورد استفاده قرار می گیرد، اذعان کرد: به همین منظور وضعيت مبادي ورودي سگ هاي ولگرد در شهر تهران از هر نظر مورد بررسي قرار می گیرد. شرکت ساماندهی مشاغل، زنده گیری سگ ها را توسعه داده وکشتار سگ ها اصلا صورت نمی گیرد.

قدیمی درباره عقیم کردن سگ های ولگرد جمع آوری شده اضافه کرد: عقيم نمودن رايگان تعداد مشخصی از سگ ها به صورت روزانه توسط كلينيك هاي دامپزشكي تحت نظارت شهرداری در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران با بیان اینکه شهروندان از طریق سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ می توانند وجود سگ ها را در مناطق مختلف شهر به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل اطلاع دهند، تصریح کرد: از طریق این سامانه ها و همچنین با بازدیدها و گزارش های کارشناسان نواحی و بانک های اطلاعاتی می توانیم از وجود سگ های ولگرد در مناطق شهر تهران اطلاع پیدا کنیم.