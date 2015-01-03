شیرین بینا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور کمرنگ خود در تلویزیون گفت: من حدود 6 سال است که سریالی نداشتم و در این مدت فیلمنامه هایی که پیشنهاد می شد رضایتم را جلب نمی کرد.

وی ادامه داد: در این مدت متن ها واقعا خوب نبودند و یا اگر هم در کل فیلمنامه های خوبی داشتند نقشی که قرار بود خودم در آن فیلمنامه بازی کنم ضعیف یا کمرنگ بود.

نقش هایی که با حذفشان اتفاقی رخ نمی دهد

بازیگر سریال «مسافری از هند» در توضیح خود از المان های مورد نظرش در نقش اظهار کرد: گاهی بعضی فکر می کنند وقتی می گویم نقش کمرنگ و یا کوتاه است یعنی به دنبال نقشی بلند هستم اما برای من این اهمیت دارد که نقش هایم تاثیرگذار باشند و گاهی نقش کوتاه هم می تواند این تاثیرگذاری را داشته باشد اما آنچه من می دیدم نقش هایی بودند که حتی اگر از متن فیلمنامه درمی آمدند هیچ اتفاق خاصی رخ نمی داد و برای من بازیگر یا مخاطبی که آن را می بیند هیچ خاطره ای ایجاد نمی کند.

وی همچنین با اشاره به نقش زنان در فیلمنامه ها بیان کرد: بیشتر نقش های مادران و یا همسران در فیلمنامه ها شخصیت پردازی خوبی ندارند. این نقش ها از جزییات خاصی برخوردار نیستند و تاثیرگذاری واقعی زن ایرانی را نشان نمی دهند.

در این چند سال نقشی نبوده است که دل مرا ببرد

بازیگر سریال «گوهر کمال» از نقش خود در این سریال یاد کرد و گفت: خود من نقشم در این سریال را دوست داشتم و حتی بسیاری از همکاران و دوستانم با تکرار این سریال باز هم از آن تعریف می کنند اما در این سال های اخیر نقشی نبوده است که بخواهد دل مرا به عنوان یک بازیگر ببرد و فکر کنم این نقش جای کار بسیاری دارد.

محور فیلمنامه ها یک دختر و پسر جوان هستند و بقیه شخصیت ها فرعی می شوند

بینا در ادامه به یک روند کلی در فیلمنامه ها اشاره و اظهار کرد: من در سریال «مسافری از هند» نقش یک مادر را داشتم اما این زن تاثیرگذار و تعیین کننده بود و سعی می کرد کنترل زندگی را بدست بگیرد. با این حال غیر از نقش هایی که برای زنان به نگارش درمی آید مساله دیگری هم وجود دارد و آن به کلیت فیلمنامه های ما بازمی گردد که نویسنده محور اصلی داستان را روی یک دختر و پسر جوان بنا می کند. در این حالت ناخودآگاه دیگر نقش ها از جزییات و شخصیت پردازی ها خالی می شوند و در خدمت دو شخصیت اصلی داستان قرار می گیرند.

وی ادامه داد: درحالیکه در سریال های خارجی اگرچه که ممکن است قهرمانان داستان یک دختر و پسر باشند اما روی دیگر شخصیت ها هم مانور داده می شود و همین باعث شده است که آثار خارجی جذاب تر شود.

گریم و طراحی لباس بازیگران تکراری است

این بازیگر در ادامه درباره سریال های تلویزیونی اظهار کرد: من تلویزیونی را روشن می کنم و سعی می کنم یک سریال را تماشا کنم اما بعد از چند دقیقه دیگر نمی توانم ادامه دهم. بسیاری از این سریال ها لوکیشن های مناسبی ندارند، تهیه کننده هزینه نمی کند و به همین دلیل ممکن است متن فیلمنامه قوی نباشد و یا گریم و طراحی لباس ها تکراری می شود.

بازیگر سریال «مسافری از هند» در پایان این گفتگو بیان کرد: امیدوارم که سریال ها به زندگی مردم نزدیک تر و سخت گیری ها هم در ساخت فیلم و سریال ها کمتر شود.