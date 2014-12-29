مشكل برق شهرك صنعتی خرمدره حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صیدی افزود: با پیگیری های صورت گرفته مشكل برق شهرك صنعتی خرمدره كه یكی از مهم ترین موانع سرمایه‌گذاری در این شهرك بود رفع شد.

وی ادامه داد: هئیت مدیره شركت خدماتی شهرك صنعتی خرمدره به نمایندگی از واحدهای مستقر در این شهرك از تلاش ها و پیگیری های شركت شهركهای صنعتی استان زنجان در رابطه با تكمیل و برقرار نمودن پست برق شهرك صنعتی خرمدره تقدیر و تشكر كردند.

صیدی مساحت این شهرك را 276 هكتار عنوان كرد و افزود: در حال حاضر تعداد 59 فقره قرارداد با صاحبان صنایع منعقد شده كه از این تعداد 20 واحد آن به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی استان زنجان اظهار داشت: با استقرار پست 63 كیلووات توسط شركت برق منطقه‌ای زنجان معضلات موجود تا حدود زیادی برطرف شده و مراحل حفاری و كابل كشی پست برق اختصاصی نیز در حال انجام است.