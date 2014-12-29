مدیریت اقتصادی وقف، علمی تعریف شود/ نگاه کلان به سرمایه وقف نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور صبح امروز ۸ دی ماه در دومین همایش وقف و اقتصاد با ابراز خرسندی از این موضوع که موهبتی همچون وقف آرام آرام در جامعه ترویج و تبیین می شود، گفت: زمانی دانشگاه ها و برخی از نهادها و حوزه های علمیه از گفتن مباحثی پیرامون وقف خجالت می کشیدند چون در دوره های قبل به ویژه در دوره طاغوت و پهلوی به این مسئله بی مهری و منفی بافی شده بود و این ذهنیت را ایجاد کرده بودند که وقف چیز بدی است، اما اکنون آرام آرام وقف که یکی از احکام الهی و در ابعاد مختلف نجاتبخش است در جامعه ترویج می شود.اما با این وجود کافی نیست.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اگر بخش اقتصادی وقف به درستی و به شکل علمی مدیریت و احیا شود، کاهش فاصله طبقاتی مهر و محبت و ایثار نیز در جامعه محقق خواهد شد.

وی افزود: آرزوی ما این است که صاحب نظران و اساتید حوزه و دانشگاه با افتخار به موضوع وقف و پیوند آن با اقصاد، جامعه، اخلاق، دین، فرهنگ و سیاست بپردازند. یادمان باشد بخش عمده وقف بعد سیاسی آن است، چرا که در زمان های گذشته عزاداری برای سیدالشهدا (ع) را ممنوع اعلام کردند اما واقفانی بودند که با وقف برای سیدالشهدا (ع) آن را زنده نگاه داشتند. در دوره های مختلف داریخ کشورمان به خاطر حکومت ناصالحان، فاسدان و ظالمان از نقش عمومی وقف کاسته شد و کم کم داشت به فراموشی سپرده می شد. اکنون باید به این تجربه موفق تاریخی باز گردیم. چرا که ابعاد تمدن سازی و فرهنگ آفرین این سنت نیکو بسیار زیاد است. به عنوان مثال وجود و ثبت موقوفاتی از ۱۱ قرن پیش نشان از این میراث فرهنگی ما دارد که می توان با بازگشت و ترویج آن جامعه را اداره کرد.

رئیس سازمان اوقاف در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: پیچیده ترین قسمت وقف بخش اقتصادی آن است و این ضرورت احساس می شود که اقتصاد وقف احیا و مدیریت بشود. این موضوع باعث کاهش فاصله طبقاتی و برقراری مهر و محبت و دلسوزی میان آحاد مختلف جامعه خواهند شد. در همین راستا ۲۰۰ شاخصه برای بهره وری اقتصادی موقوفات معرفی شده است. که هفتاد مورد آن به تایید رسیده است.

حجت الاسلام محمدی یادآور شد: ما برای پردازش بهتر این شاخصه ها دو مولفه را باید در نظر بگیریم نخست آنکه در راستای وقف و اقتصاد تئوری و نظریه پردازی شود و به دنبال این مسئله راهکارهای عملی برای سازمان نوشته شود تا قابل اجرا باشد. مسئله دیگر نگاه کلان به وقف است چرا که متاسفانه نسبت به سرمایه وقف نگاه کلان نداریم.

وی با ارائه آماری توضیح داد: ۴۰ دانشگاه وقفی، حدود ۱۴۰۰ مدرسه آموزش و پرورش وقفی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ مرکز درمانی وقفی در کشور به ثبت رسیده است اما متاسفانه در جایی بیان نمی شود چرا که احساس می شود ممکن است در مدیریت این مراکز حال مردم را رعایت نکنند. که این تصوری نادرست است. یادمان باشد وقف سرمایه ای الهی است و متولی آن شخص حقوقی نیست که بتوان آن را دخل و تصرف کرد. در همین راستا کسانی توقع دارند که موقوفات واگذار شوند اما در صورت اینکار منافع عمومی جامعه آسیب خواهد دید.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف در امور خیریه با اشاره به سه تحول در مدیریت اقتصادی وقف گفت: باید مباحث مرتبط با وقف به صورت علمی تعریف شود و در تولیت موقوفات علاوه برعدالت، کفایت افراد نیز درنظر گرفته شود. همچنین براساس آیات قرآن توجه به عدل و احسان هم یکی از مولفه های مهم در وقف است. در همین راستا باید یادمان باشد که از چندمدیریتی پرهیز کنیم.

وی در پایان گفت ترویج وقف گروهی و اشتراکی، شناسایی نیازهای اساسی جامعه در سه بخش فرهنگ، اقتصاد و علم و فناوری برنامه ریزی برای بازده اقتصادی رقبات نیز از جمله نکاتی است که باید در وقف و اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد.