کشاورزان کرمانی مراقب سرمازدگی محصولات باشند

مریم سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی طی روزهای یکشنبه و سه شنبه جوی پایدار در استان حاکم است. روز دوشنبه در مناطق شمال و غرب استان افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود، برای ارتفاعات مناطق شمال و غرب افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نمی باشد. فردا نیز هوای سردتری نسبت به امروز خواهیم داشت.

وی گفت: با توجه به فرا رسدن فصل مبارزه با علف های هرز در صورت کاهش شدیددما یا وزش باد از سم پاشی در مزارع علیه علف های هرز خودداری شود همچنین جهت مبارزه با آفت کرم خراط توصیه می شود از روش های سمبه زنی و حرص شاخه های آلوده اقدام کنند.

وی افزود: به پسته داران توصیه می شود با توجه به اتمام فصل پاییز نسبت به تغذیه درختان به روش نوار کود و بر اساس آزمایش خاک اقدام نمایند و با توجه به کاهش دما به کشاورزان و باغداران توصیه می شود در صورت امکان ضمن انجام عملیات شخم نسبت به آبیاری غرق آبی باغات اقدام کرده تا فرم زمستان گذرانی آفات موجود در خاک با شخم و یخ آب زمستانه از بین برود.

سلاجقه ادامه داد: کشاورزان باید در روزهای آینده از تجهیزات آبیاری تحت فشار محافظت بعمل آید همچنین گلخانه داران، انبارداران و مرغداریها توصیه می شود تمهیدات لازم جهت تاًمین سوخت به عمل آورند و نسبت به تنظیم دما و رطوبت اقدام کنند.