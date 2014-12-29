فعالیت مدیران دولتی فارس در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، جوانشیر کدخداپور پیش از ظهر دوشنبه در نشست امنیت و انتظام مدیریت بحران در زمان وقوع بلایای طبیعی تاکید کرد: هر اندازه شهرستانها کوچکتر باشد تبلیغات انتخاباتی در آنها زودتر آغاز می شود که به گونه دید و بازدید است.

وی تصریح کرد: اینگونه تبلیغات غیر رسمی است اما به دلیل فضای کوچک در شهرستانها و روستاها روش میهمانی تبلیغاتی از یکی سال زودتر مد نظر قرار دارد.

کدخداپور یادآور شد: نظارت بر روند این تبلیغات از جانب فرمانداری ها بسیار مهم و موثر است و انچه که باید اولویت قرار داده شود عدم استفاده از امکانات دولتی در اینگونه تبلیغات است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس تاکید کرد: نباید اجازه داد امکانات دولتی در اختیار افراد خاصی و برای اهداف شخصی در انتخابات مورد استفاده قرار داده شود و همچنین نظارت بر عملکرد مدیران مجموعه ها نیز باید از هم اکنون آغاز شود.

وی افزود: نظارت امروز باعث می شود تا در آینده تبعات تحرکات احتمالی برخی از آنها در حمایت از کاندیدایی خاص دامنگیر فرمانداری ها نشود و سبب زیر سوال رفتن نتایج انتخابات از سوی کسانی که موفق به کسب رای نشده اند، باشد.

کدخداپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هماهنگی و اتحاد در زمان بحران تاکید کرد: در مواقع بحران باید از تجربه حوادث گذشته در جهت رفع مشکلات استفاده شود.

وی یادآور شد: حذف اقدامات و تردد های غیرضروری در شرایط بحرانی سبب ایجاد فضای مناسبی برای تصمیم گیری مدیران در اتاق فکری آرام در راستای جلوگیری از آسیب های موجود شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس در ادامه با اشاره به فرارسیدن روز 9 دی ماه گفت: این روز از افتخارات نظام اسلامی ایران است به همین دلیل باید تلاش های لازم جهت برگزاری هر چه با شکوه تر بزرگداشت 9 دی در همه نقاط استان انجام شود.

وی ادامه داد: با شکوه برگزار شدن این روز نشان از تایید و تاکید مردم بر ولایت فقیه است.