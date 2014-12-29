برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاقچیان موادمخدر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پورتال استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی بابادی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور دستگاه های ذیربط در محل سالن جلسات استانداری تشکیل شد، بر برخورد قاطع و بازدارنده محکم با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر که جان و سلامت جوانان مردم را با خطر مواجه می سازند، تاکید کرد.

وی اظهار داشت: از یکسو باید برخورد قاطع با افراد سودجو که تنها به منافع خود در توزیع مواد مخدر فکر می کنند، صورت گیرد و از سوی دیگر نیز زمینه مناسب برای بازگشت دوباره معتادین به جامعه فراهم شود.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه قاچاق و توزیع مواد مخدر مانند دزدی جرم است، تصریح کرد: هم چنانکه در مقابل دزدی در جامعه اقدام بازدارنده صورت می گیرد، دستگاه های ذیربط در مقابل قاچاق مواد مخدر نیز باید قاطعیت نشان دهند و با افرادی که مرتکب این جرم سنگین می شوند، برخورد کنند.

رضایی خاطرنشان ساخت: متاسفانه طبق بررسی های صورت گرفته بعضی از نقاط شهر کرمانشاه به عنوان مناطق آلوده به مواد مخدر مورد شناسایی قرار گرفته اند که در این خصوص قاطعیت و عمل بازدارنده دستگاه های ذیربط ضروری است.

وی با اشاره به مقام و منزلت انسان از دیدگاه اسلام بیان داشت: وقتی در دین مبین اسلام این همه به جایگاه و منزلت انسان ها توجه شده است، ضرورت دارد که بیش از پیش اهتمام و تلاش خود را برای قاطعیت در مقابل قاچاقچیان که جان و سلامت افراد را به مخاطره می اندازند، بکار گیریم و دستگاه های ذیربط در این زمینه وظیفه بسیار مهمی بر عهده دارند.

استاندار کرمانشاه گفت: یکی از کمیته های زیر مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، کمیته مبارزه با عرضه و تقاضا است لذا در مقابل قاچاقچیان مواد مخدر باید تلاش های ویژه ای صورت گیرد.

استاندار کرمانشاه در کنار اقدامات بازدارنده، انجام کارهای علمی را برای فرهنگ سازی در مناطق آلوده به مواد مخدر مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: باید از یکسو اقدامات بازدارنده و سرعت در قاطعیت در مبارزه با قاچاقچیان صورت گیرد و از سوی دیگر با انجام کارهای فرهنگی، افراد را از عواقب گرفتار شدن در دام اعتیاد آگاه نمائیم.

وی بیان داشت: هماهنگی برای قاطعیت در مقابل سودجویان به مواد مخدر، در هر سطحی که نیاز باشد ما در استانداری انجام خواهیم داد زیرا ما به عنوان مسئولین و مدیران استان وظیفه داریم در مقابل پاکسازی محلات آلوده و مقابله با افراد شرور و قاچاقچی با قاطعیت عمل کنیم.

عده ای سودجو مواد مخدر سمی به مردم عرضه می کنند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه عده ای سودجو و فرصت طلب هستند که مواد مخدر سمی به مردم به خصوص جوانان عرضه می کنند و سن اعتیاد کاهش یافته است.

علی شمشیری افزود: جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله ای که ۸ سال جنگ تحمیلی را اداره کردند و با قاطعیت در مقابل دشمن ایستادگی کردند متاسفانه همین سن امروز دچار اعتیاد شده است و جوانانی که با اولین مصرف مواد مخدر سمی جان خود را از دست می دهند.

وی گفت: در ۸ ماهه اول امسال ۱۷۶۲ نفر بر اثر عوارض سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند و این رقم در استان کرمانشاه ۹۴ نفر می باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: مواد مخدری که به عنوان تریاک به جوانان و مردم عرضه می شود از انواع و اقسام فضولات حیوانی و انسانی، جگر مرغ، سوخته نان سنگک، کلیشه های رادیولوژی، چرم مصنوعی، آرد نخودچی و استات سرب تهیه می شود و به مراتب بسیار بدتر از چیزهایی مانند جوهر نمک است که گلو و معده افراد را با بیماری ها و مرگ های خطرناکی مواجه می سازد.

وی گفت: از افرادی که در دام اعتیاد گرفتار شده اند، خواسته ایم به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جهت راهنمایی به مراکز درمان مراجعه کنند تا تحت درمان قرار گیرند و از افتادن به مشکلات بیشتر در امان بمانند.

وی افزود: برای حل مشکل و پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در شهر کرمانشاه، برنامه های خوبی تدوین شده است که با هماهنگی و همکاری دستگاه های ذیربط آن را اجرا خواهیم کرد.