طرح پایان اشغالگری اسرائیل امروز به شورای امنیت ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی با انشتار خبری اعلام کرد که قرار است امروز اردن پیش نویس طرح پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی را به شورای امنیت ارائه کند.

این در حالی است که "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو ی تلفنی با "جان کری" وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که فلسطین در این خصوص از موضع خود عقب نشینی نمی کند.

"ریاض المالکی" وزیر خارجه فلسطین در این خصوص اعلام کرده بود که امروز نشستی را با نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل برگزار می کند.

"صائب عریقات" عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اعلام کرده بود که تعدیلات هشت گانه در متن این پیشنویس اعمال شده و این طرح هم اکنون کامل و آماده به رای گذاشتن است.

شایان ذکر است برای تصویب طرح مذکور در شورای امنیت 9 رای موافق(5 عضو دائم و 4 عضو غیر دائم) از میان 15 رای موجود نیاز است و این در حالی است که برخی گمانه زنیها از احتمال استفاده آمریکا از حق وتو در این طرح حاکی است.