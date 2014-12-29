به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق برزگرزاده صبح دوشنبه در نشست شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: رئیس جمهور در این ماه به استان بوشهر سفر میکند و باید برنامهریزی مناسبی برای ارائه خواستهها و پیشنهادات شهرداری بوشهر به ریس جمهور صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: یکی از راهکارهای مناسب برای دست یابی به توسعه و پیشرفت، استفاده از ایدههای شهروندان است که باید به منظور برگزاری باشکوه برنامهها به ویژه برای ایام نوروز از ایدههای شهروندان به خوبی بهره بگیریم.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: در آستانه فرا رسیدن دهه مبارک فجر هستیم و به منظور برگزاری برنامههای مناسب در دهه فجر باید شهرداری برنامهریزی مناسبی داشته باشد تا شاهد برگزاری باشکوه برنامه ها در این ایام باشیم.
وی همچنین با تاکید بر لزوم برنامهریزی مناسب برای اجرای برنامههای روز بوشهر، اذعان داشت: کمیسیون فرهنگی شورای شهر بوشهر باید در این زمینه برنامههای مناسب را پیشبینی و طراحی کند.
الهام بارگاهی رئیس کمیسیون شورای شهر بوشهر نیز خواستار ارائه گزارشی از روند اجرای پروژههای شهرداری بوشهر شد و بیان داشت: اعتبارات شهرداری بوشهر به صورت کامل محقق شده است و باید شاهد تسریع در اجرای پروژههای شهری باشیم.
زهرا رضایی یکی دیگر از اعضای شورای شهر بوشهر نیز به برخی از کمبودها در شهر بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: نبود شهربازی مناسب به عنوان یکی از مشکلات در شهر است که باید توجه ویژهای به این موضوع صورت بگیرد.
نظر شما