پیشتازان صنعت امنیت فناوری اطلاعات معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحقیقاتی گارتنر هر ساله در گزارشی جامع وضعیت بازار راهکارهای امنیتی و جایگاه شرکتهای فعال در این حوزه را بررسی میکند.
در این گزارش که با عنوان Gartner 2014 Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms منتشر شده، گارتنر راهکارهای امنیتی 18 شرکت را با استفاده از ابزارهای تحلیلی پیچیده بررسی کرده است. این گزارش به سازمانها امکان میدهد در انتخاب و خرید یک راهکار امنیتی برای ارتقای امنیت نرمافزاری سازمان خود تحلیل درستتر و انتخاب بهتری داشته باشند.
گارتنر در گزارش امسال خود راهکارهای امنیتی را بر اساس «سطح تکامل بینش» و «قدرت اجرا» بررسی و تحلیل کرده است.
سطح تکامل بینش شامل 8 شاخص از جمله میزان درک از بازار، استراتژیهای بازاریابی، استراتژیهای فروش، استراتژیهای عرضه، مدل تجاری، استراتژی صنعتی عمودی، نوآوری و استراتژیهای جغرافیایی میشود. قدرت اجرا نیز به سنجش عواملی نظیر عملکرد، سابقه، فعالیتها، ساز و کار فروش و قیمتگذاری، نحوه اجرای استراتژیهای بازاریابی و تجربه مشتریمداری میپردازد.
گارتنر در این گزارش، عرضهکنندگان راهکارهای امنیتی را براساس عملکرد کلی آنها به ترتیب در چهار گروه «پیشتازان» (Leaders)، «چالشگرها» (Challengers)، «آیندهنگرها» (Visionaries) و «جاهطلبها» (Niche Players) تقسیم کرده است.
قدرت راهکارهای امنیتی این شرکتها در شناسایی بدافزارها و محافظت از دادهها در کنار قابلیتهای مدیریتی از عواملی هستند که شرکتها برپایه آنها با یکدیگر به رقابت پرداخته و سهم بیشتری از بازار راهکارهای امنیتی را طلب میکنند.
در این رده بندی شرکت امنیتی کسپرسکی با توجه به روند صعودی و پیشتازی در شاخص «سطح تکامل بینش» در صدر قرار گرفته است.
گارتنر، شرکت پژوهشی و مشاوره آمریکایی است که در زمینه ارایه خدمات برونسپاری، تحقیق و پژوهش و مشاوره فناوری اطلاعات فعالیت میکند و هرساله به صورت مستقل گزارشی را در مورد عملکرد شرکتهای فعال در حوزه امنیت شبکه و اطلاعات منتشر میکند.
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