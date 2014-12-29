سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد فرهادي وزیر علوم ، تحقيقات و فناوري در حکمی دکتر محمدعلي سرلك را به عنوان سرپرست دانشگاه پيام نور منصوب كرد.

همچنين دكتر فرهادي در نامه جداگانه اي از زحمات دكتر ابوالفضل فراهاني در دوران تصدي سرپرستي دانشگاه پيام نور قدرداني كرد .

گفتنی است دکتر محمدعلي سرلك عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور و استاد رشته مدیریت رفتار سازمانی است و پيش از اين نيزرئیس مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بوده است .

این در حالی است که سرلک روز گذشته در گفتگو با مهر از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد.