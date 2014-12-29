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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴

سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد

سرپرست دانشگاه پیام نور منصوب شد

وزیرعلوم با صدور حکمی سرپرست دانشگاه پیام نور را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد فرهادي وزیر علوم ، تحقيقات و فناوري در حکمی دکتر محمدعلي سرلك را به عنوان سرپرست دانشگاه پيام نور منصوب كرد.

همچنين دكتر فرهادي در نامه جداگانه اي از زحمات دكتر ابوالفضل فراهاني در دوران تصدي سرپرستي دانشگاه پيام نور قدرداني كرد .

گفتنی است دکتر محمدعلي سرلك عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور و استاد رشته مدیریت رفتار سازمانی است و پيش از اين نيزرئیس مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور بوده است .

این در حالی است که سرلک روز گذشته در گفتگو با مهر از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد.

کد مطلب 2451502
زهرا سیفی

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