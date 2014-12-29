تغییرات نرخ بانکی 39 ارز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که بر این اساس نرخ 17 ارز نسبت به دیروز کاهش و قیمت 15 واحد پولی افزایش یافت و نرخ 7 ارز نیز ثابت ماند.

نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش 27,108 ریال، پوند انگلیس با 37 ریال رشد 42,210 ریال و یورو با 22 ریال افزایش 33,042 ریال تعیین شد.



فرانک سوئیس 27,474 ریال، کرون سوئد 3,469 ریال، کرون نروژ 3,650 ریال، کرون دانمارک 4,442 ریال، روپیه هند 426 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,381 ریال، دینار کویت 92,633 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,909ریال، یکصد ین ژاپن 22,522 ریال، دلار هنگ کنگ 3,493 ریال، ریال عمان 70,410 ریال، دلار کانادا 23,309 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,339 ریال و لیر ترکیه 11,680 ریال قیمت خورد.

قیمت روبل روسیه 502 ریال، ریال قطر 7,438 ریال، یکصد دینار عراق 2,364 ریال، لیر سوریه 153ریال، دلار استرالیا 22,038 ریال، ریال سعودی 7,221 ریال، دینار بحرین 71,804 ریال، دلار سنگاپور 20,503 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,066 ریال و یکصد روپیه نپال 26,604 ریال است.



همچنین قیمت یکصد درام ارمنستان 5,829 ریال، دینار لیبی 20,615 ریال، یوان چین 4,356 ریال، یکصد بات تایلند 82,332 ریال، رینگیت مالزی 7,750 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,689 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,854 ریال، افغانی افغانستان 464 ریال، منات آذربایجان 34,617ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,465ریال، سامانی تاجیکستان 5,285 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,270 ریال اعلام شد.