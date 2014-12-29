به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن نهم دیماه تجمع بزرگ حوزویان با حضور اساتید و طلاب حوزه در مدرسه فیضیه قم برگزار می‌شود.

این مراسم که با عنوان «تجمع بزرگ عاشورائیان بصیر و میثاق با ولایت» نامگذاری شده است فردا ساعت ۱۰:۳۰ با حضور طلاب و روحانیون برگزار می شود.

در اطلاعیه ای که از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه جهت دعوت از حوزویان برای شرکت در این مراسم و گرامیداشت روز نهم دیماه صادر شده، آمده است: حماسه عظیم یوم الله نهم دی، تجلی قدرت لایزال الهی و نقطه عطف تاریخ سراسر افتخار نظام سربلند اسلامی، فریاد بلند مردم سرفراز، قدرشناس، مقتدر و بصیر ایران اسلامی است.

در ادامه این بیانیه آمده است: امت انقلابی ایران با حضور باشکوه خود در حماسه بزرگ با تبری از فتنه گران و وطن فروشان بیگانه پرست نشان دادند با تعهد به ارزش‌های اسلامی و پیروی از ولایت فقیه، توطئه و نقشه‌های استکبار جهانی و نوکران دست آموز او نخواهد توانست در ادامه راه امام راحل(ره) و شهدا خللی ایجاد کند.

در ادامه پیام مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه آمده است: این روز بزرگ، مصداق بارز نصرت الهی و روز تجلی نسل سوم انقلاب در میدان حراست از اسلام و انقلاب و نظام مقتدر اصل مترقی ولایت فقیه بود.