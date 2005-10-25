سيمان اول دي ماه از سبد حمايتي خارج مي شود

دانش جعفري اضافه كرد: بر اساس مصوبه دولت شركت هاي توليد كنده سيمان فقط مي توانند متناسب با ميزان واردات كلينكر، به صادرات سيمان اقدام كنند.
وي همچنين گفت: انتظار مي رود سرمايه گذاران در صنعت سيمان با سرعت بخشيدن به اجراي طرحهاي توسعه خود و با بالا بردن حجم توليد جاري سيمان از طريق اصلاح خطوط توليد و ساير تمهيدات فني باعث متعادل شدن هر چه بيشتر عرضه و تقاضا در اين بازار شوند و تلاش كنند كه سيمان به قيمت عادلانه در اختيار مصرف كنندگان نهايي قرار گيرد.
وزير اقتصاد در پايان اعلام كرد: به علاوه اميد مي رود كه با تصميم جديد دولت، شركت هاي توليد كننده سيمان با عرضه منظم و مداوم سيمان به طرحهاي عمراني، از برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران حمايت نمايند.
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