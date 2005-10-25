سيمان اول دي ماه از سبد حمايتي خارج مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داود دانش جعفري افزود: در راستاي توسعه بازار رقابت ، افزايش توان سرمايه گذاران در صنعت سيمان براي گسترش ظرفيت هاي توليدي ، مبارزه با بازار سياه سيمان و رانت جويي و تقويت بازار سرمايه كشور و بويژه حمايت از سهامداران جزء بورس، قراراست از آغاز دي ماه سال 1384 قيمت سيمان در بورس فلزات و كالاي صنعتي و تحت كنترل هيات نظارت بر آن بورس تعيين شود، مشروط بر اينكه همه شركت هاي سيماني متعهد شوند كه براي سه سال كامل، كليه محصولات خود را منحصرا از طريق اين بازار متشكل به فروش برسانند.

دانش جعفري اضافه كرد: بر اساس مصوبه دولت شركت هاي توليد كنده سيمان فقط مي توانند متناسب با ميزان واردات كلينكر، به صادرات سيمان اقدام كنند.

وي همچنين گفت: انتظار مي رود سرمايه گذاران در صنعت سيمان با سرعت بخشيدن به اجراي طرحهاي توسعه خود و با بالا بردن حجم توليد جاري سيمان از طريق اصلاح خطوط توليد و ساير تمهيدات فني باعث متعادل شدن هر چه بيشتر عرضه و تقاضا در اين بازار شوند و تلاش كنند كه سيمان به قيمت عادلانه در اختيار مصرف كنندگان نهايي قرار گيرد.

وزير اقتصاد در پايان اعلام كرد: به علاوه اميد مي رود كه با تصميم جديد دولت، شركت هاي توليد كننده سيمان با عرضه منظم و مداوم سيمان به طرحهاي عمراني، از برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران حمايت نمايند.

