۵ اولویت مهم استان سمنان در وقف جدید شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی گفت: یک از اقداماتی که در استان سمنان جایش خالی بود نیازهایی بود که باید اولویت بندی میشد تا ببینیم با چه نیرویی در این زمینهها وارد شویم.
وی افزود: اولین اولویت استان سمنان موضوع علمی و پژوهشی است که با توجه به سیاست های علمی و پژوهشی مقام معظم رهبری که در شهریور ماه ابلاغ شد در بند پنجم از قسمت هفتم این برنامه اشاره شده که باید از خیرین و موسسات خیریه خصوصا وقف در توسعه این مسئله مهم استفاده کرد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تأکید کرد: امروز دنیا در زمینه مسائل علمی و پژوهشی از ما جلوتر است و ما باید کاستیهای موجود در این زمینه را با فرهنگ وقف جبران کنیم.
واحدی اظهار کرد: رسیدگی به مسائل بهداشت و درمان دومین اولویت در استان سمنان است، که در این زمینه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان دو پروژه را مورد بررسی قرار میدهد.
وی بیان کرد: یک مورد بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان سمنان و مورد دیگر مرکز ناباروری در شهرستان شاهرود است که پیگیری های لازم برای اجرای این پروژهها صورت میگیرد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با تصریح بر اینکه ما برای اجرای این دو پروژه از موقوفات درمانی استان استفاده میکنیم، اظهار کرد: در این راستا توجه ویژه به بیماران خاص شده تا مشکلات آنها در زمینه تأمین دارو و درمان حل شود.
واحدی افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر دارد تا مشکلاتی که دولت در این زمینه دارد را برطرف کند و این پروژه ها زودتر به ثمر بنشیند.
وی تصریح کرد: تسهیل در امر ازدواج جوانان سومین اولویت استان سمنان است که اداره کل اوقاف و امور خیریه در این راستا برنامههای ویژه ایی دارد که تهیه جهیزیه، تامین مسکن و اشتغال زایی برای جوانان از جمله این برنامه ها است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بیان کرد: امروز مشکلات جوانان در جامعه زیاد شده است و اگر ما حتی سنگ کوچکی را از سر راه این قشر پویای جامعه برداریم کمک بسیار بزرگی به جامعه کردهایم.
واحدی گفت: چهارمین اولویت ما در استان سمنان رسیدگی ویژه به فقرا و نیازمندان است که در روایات ما به صراحت برای از بین بردن موانع و مشکلات این قشر ضعیف جامعه تأکید شده است.
وی در خاتمه افزود: استان سمنان بین الحرمین است و سالانه ۲۵ میلیون زائر از استان ما عبور میکند که اولویت پنچم ما ایجاد برنامههای فرهنگی و رفاهی برای زائرین حرم رضوی است تا خدمات در این زمینه هرچه بهتر انجام شود.
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