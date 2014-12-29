اطلاعیه سازمان هواپیمایی در مورد ایرلاین اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص انتشار خبري مبني بر فعاليت يك شركت هواپيمايي اوكرايني با مالكيت صهيونيستي اطلاعيه اي به شرح ذيل صادر كرد:

شركت هواپيمايي اوكراين اينترنشنال به طور رسمي توسط سازمان هواپيمايي كشوري اوكراين براي برقراري پرواز و جابه جايي مسافر بين دو كشور معرفي شده است و بررسي مدارك آن شركت از جمله پروانه بهره برداري، بيمه نامه ها و غیره نشان دهنده اوكرايني بودن آن شركت است.

همچنين براساس استعلام هاي به عمل آمده توسط سازمان هواپيمايي كشوري از مراجع ذيربط سياسي و امنيتي نشانه اي مبني بر وابستگي اين شركت به عامل صهيونيستي، تاكنون به سازمان منعكس نگرديده و بر همين اساس مجوز موقت براي اين شركت صادره شده است.

گفتني است، تصميم گيري در خصوص صدور مجوز به شركت هاي هواپيمايي براساس استعلام هاي لازم از مراجع قانوني ذيربط صورت مي گيرد. لازم به ذكر است؛ هيچ ايرلاين صهيونيستي حتي اجازه عبور و يا استفاده از فضاي كشور ايران را ندارد.