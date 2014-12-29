لغو امتیاز نانوایان متخلف بنابی و افزایش سهمیه نانوایی های نمونه

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی دوشنبه در جلسه شورای آرد و نان بناب از انجام ۵۵۰ مورد بازرسی از نانوایی های سطح شهر و روستاهای این شهرستان خبرداد و افزود: مردم انتظار دارند با افزایش نرخ نان کیفیت و کمیت نان تولیدی نیز افزایش یابد که متاسفانه در عمل چنین نیست و با بازرسی های صورت گرفته در این خصوص ۲۰ پرونده تخلفاتی تشکیل یافته است.

وی در ادامه خاطر نشان شد: بیشترین تخلفات نانوایی های شهرستان بناب مربوط به گرانفروشی و کم فرروشی است و با توجه به اینکه متاسفانه جریمه های صورت گرفته در این خصوص کارساز نشده و برخی از نانوایان همچنان به تخلف خود ادامه می دهند، در صورت ادامه تخلف با قطع سهمیه و لغو امتیاز مواجه خواهند شد.

فرماندار بناب سهمیه ماهانه آرد این شهرستان را بیش از یک میلیون کیلوگرم عنوان و تصریح کرد: با توجه به وجود مراکز تولیدی و صنعتی متعدد در این شهرستان که روزانه پذیرای کارگران غیربومی هستند و از سهیمه آرد شهرستان بناب استفاده می کنند، قسمت عمده آن در این واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز کباب پزی های مستقر در سطح شهرستان به مصرف می رسد.

فرج اللهی با تاکید بر تشدید نظارت و کنترل بر نانوایی ها و پلمپ واحدهای متخلف در صورت عدم به توصیه ها و تکرار تخلفات، در خصوص تشویق نانوایان نمونه شهرستان نیز گفت: ضمن اجرای سیاست های تنبیهی متخلفان، برای تشویق نانوایانی که به وظایف قانونی خود عمل می کنند، در مناسبت های مختلف با سهمیه آنها افزایش خواهند یافت.