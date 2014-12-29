بیسوادی در اردبیل انسداد نمی شود/ شناسایی ۲۱۱ هزار بیسواد

به گزارش خبرنگار مهر، دیوان اکبری فر پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: با وجود اجرای طرح های متعدد در کاهش نرخ بیسوادی ورودی بی سوادان تداوم دارد.

وی افزود: در وضعیتی که تولید بیسوادی در جامعه داریم بیسوادی در استان انسداد نخواهد داشت و گلوگاه تولید بیسوادی همچنان باز است.

به گفته معاون سوادآموری آموزش و پرورش استان در حال حاضر ۲۱۱ هزار و ۷۷۱ نفر بی سواد بالای شش سال در استان شناسایی شده است.

اکبری فر با تاکید به اینکه آموزش شش الی ۱۰ ساله ها بر عهده معاون آموزش ابتدایی است، اضافه کرد: جامعه هدف نهضت سواد آموزی ۱۰ الی ۴۹ ساله هاست.

وی با بیان اینکه در بازه ۱۰ الی ۴۹ سال ۷۶ هزار و ۹۸۰ نفر بی سواد شناسایی شده است، ادامه داد: از این تعداد ۷۰ درصد شامل زنان با ۵۴ هزار و ۳۲۸ نفر است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان رقم بی سوادان مرد در همین بازه را ۲۲ هزار و ۶۵۲ نفر عنوان کرد و گفت: ۵۴ درصد افراد بی سواد شناسایی شده در روستاها و مابقی در شهرها ساکن اند.

وی در عین حال معتقد است آمار بیسوادی به صورت قطعی نبوده و به دلیل نداشتن آمار اسمی و بانک اطلاعاتی نمی توان نسبت به تعداد دقیق افراد بی سواد در استان ابراز عقیده کرد.

اکبری فر با بیان اینکه در سامانه اطلاعاتی آمار افراد باسواد درج می شود و نه بی سواد، اضافه کرد: مبنای آمارگیری خود اظهاری است و در اظهارات افراد موارد نادرست به کررات مشاهده می شود.

به گفته این مسئول افرادی در خود اظهاری خود را سواد دار اعلام می کنند که در واقع با بررسی دقیق مشاهده می شود سواد ندارند.

معاون سواد‌ آموزی آموزش و پرورش استان تاکید دارد با نبود آمار دقیق و عدم انسداد ورودی بیسوادی اظهاراتی مبنی بر جشن ریشه کنی بیسوادی غیر قابل پیس بینی است.