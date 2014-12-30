به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تقویم خبر از آغاز سال 2015 میلادی را اعلام می کند، کمپانی های خودروسازی پا را فراتر نهاده و به دنبال برنامه ها و طرح های متفاوتی برای سال 2016 میلادی هستند که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* 2016 Audi R8

خودروساز آلمانی آئودی، محصول جدید خود با نام Audi R8 را در سال 2016 میلادی روانه بازار خودروسازی خواهد کرد. از جزئیات این محصول اطلاعات چندانی در دسترس نیست اما می توان به مواردی مانند: بدنه ای از جنس فیبر کربن اشاره کرد اما نسل جدید R8 از نسل فعلی این خودرو سبک تر خواهد بود. از ویژگی های این محصول جدید می توان از موتور توربوشارژ دوگانه V8 یا V10 نام برد. موتور توربوشار، سیستمی است که روی موتور خودرو نصب و احتراق بهتر سوخت خودرو و قدرت خروجی موتور را نیز افزایش می دهد. سیستم کلاج دوگانه متفاوتی نیز در این خودرو نصب خواهد شد تا کاربران و بازار خودروسازی را به ارائه این محصول جدید در انتظار نگه دارد.

* 2016 Cadillac CTS-V

کادیلاک، یک نشان تجاری ساخت اتومبیل های لوکس است که در تملک شرکت امریکایی جنرال موتورز قرار دارد. این کمپانی از محصول "سدان" جدید خود با نام 2016 Cadillac CTS-V رونمایی کرده که دارای قابلیت های متفاوتی است. این محصول با قدرت 640 اسب بخاری تنها کمی از شورولت کوروت ضعیف تر است. این خودرو در مدت 3.7 ثانیه می تواند به سرعتی باورنکردنی دست پیدا کند. این خودروی لوکس تنها از زمان معرفی تا به امروز نگاه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است. از دیگر ویژگی های این محصول جدید می توان به مواردی مانند سیستم فرمان جدید الکتریکی، سوپر شارژ، دیسک‌های ترمز برمبو، موتور V8 با حجم 6.2 لیتر اشاره کرد.

* 2016 Chevrolet Camaro



این محصول جدید مجهز به موتور شش یا هشت سیلندری 6.2 لیتری با توربوی دو قلو یا حتی موتور چهار سیلندری توربو خواهد بود که می تواند شتاب قابل توجهی را به خودرو ببخشد. این خودرو از موتوری متفاوت نسبت به مدل Z/28 و ZL1 برخوردار است. تغییرات اعمال شده در خودرو باعث شتاب بهتر در عین سوخت رسانی متمایز خودرو را به دنبال خواهد داشت.

* McLaren Sports Series

خودروی جدید و پرشتاب مک لارن که در سری خودروهای اسپرت قرار گرفته در سال 2016 میلادی و با عنوان P1 عرضه خواهد شد. این خودرو پیش از این نیز با عنوان P13 شناخته می شد اما کارشناسان نام نهایی این خودرو را تغییر دادند. طراحان مک لارن با الهام از شکل ماهی این خودرو جدید را طراحی کرده اند. از مشخصات آن می توان به بدنه ای از جنس فیبر کربن، موتور V8، قدرت پیشرانه 500 اسب بخار و موتور توربو دوقلوی 3.8 لیتری اشاره کرد.