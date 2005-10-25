مجوز مراسم انجمن اسلامي در دانشگاه امير كبير لغو شد

يك مقام مسئول در دانشگاه امير كبير دراين باره به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : انجمن اسلامي دانشجويان قرار بود از 30 مهر تا دوم آبان به مدت سه شب به مناسبت ليالي قدر مراسم سخنراني برگزار كند، كه مجوز شب دوم و سوم به دليل تخلفات عديده در تبليغات اين برنامه، از سوي شوراي نظارت دانشگاه لغو شد .

وي يكي از علل لغو اين مجوز را تبليغات غيرمجاز انجمن اسلامي در خوابگاه ها و سطح شهر دانست كه باعث ايجاد تنش هايي در دانشگاه شد و افزود: انجمن اسلامي در تبليغات خود از حبيب الله پيمان به عنوان سخنران شب سوم نام برده بود در حالي كه از سوي شوراي نظارت دانشگاه براي سخنراني فرد ديگري مجوز صادر شده بود .