برنامه جامع آموزشهای فنی و حرفه ای تهیه شود/ بیکاری بزرگترین منکر

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش با بیان اینکه ۴۵ درصد دانش آموزان در رشته های مهارتی مشغول تحصیل هستند گفت: کاهش شمار دانش آموزان هنرستانها قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر برگزاری نمایشگاههای دائمی در هنرستانها ادامه داد: باید مه تلاشهای را داشته باشیم تا دانش آموزان مهارت آموزی داشته باشند و شرایط باید فراهم شود.

وی تاکید کرد: هر چه امکانات وجود دارد باید برای توسعه مهارت آموزی در مدارس فراهم شود و اگر امروز در جامعه فارغ التحصیلان بیکار داریم ناشی از کم توجهی به مهارت آموزی دانش آموزان بوده است.

فلاح جلودار پیشنهاد داد : باید نهضتی در زمینه مهارت اموزی دانش آموزان ایجاد شود و آموزش و پرورش جزو بهترین دستگاهها در حوزه نیروی انسانی و تشکیلات است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش نیازمند روز آمد و کارآمدترین برنامه هاست و باید روی امکانات بالقوه توجه بیشتری شود تا به بالفعل تبدیل شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه دانش آموزان امانتی در دست آموزش و پرورش است، تصریح کرد: باید راهکارهای اساسی و بنیادی برای مهارت آموزی دانش آموزان ارائه شود.

وی خواستار ارائه برنامه های جامع برای فعال کردن برنامه های فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش شد و گفت: این طرح در اشتغال دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.

استاندار مازندران از بیکاری به عنوان بزرگترین منکر یاد کرد و گفت: بیکاری زمینه ساز آسیب های اجتماعی است که باید برای رفع مشکل برنامه ریزی شود.

استاندار مازندران در بخشی از سخنانش با گرامیداشت ۹ دی گفت: مردم نشان داند هر زمان نیاز به مشارکت آنان است از تمام مال و جان می گذرند و در عرصه حضور پیدا می کنند. ​