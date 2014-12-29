۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

۶۲ روستا در مرحله نیمه‌نهایی جشنواره روستاهای دوستدار كتاب

مرحله مقدماتی بررسی و ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های ارسال شده به نخستین جشنواره روستاهای دوستدار كتاب پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مرحله از مجموع ۴۹۳ روستای منتخب استانی كه ۸۷۷ طرح و برنامه اجراشده و پیشنهادی برای دبیرخانه مركزی جشنواره ارسال كرده بودند، ۶۲ روستا به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.

روستاهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهكیلویه و بویراحمد، گلستان، مازندران، مركزی، همدان و یزد به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند. برنامه‌های راه یافته به مرحله نیمه‌نهایی متشكل از برنامه‌های انجام شده و زیربنایی و برنامه‌های پیش‌بینی‌ شده برای آینده است.

داوری مرحله نیمه‌نهایی آثار و طرح‌های روستایی هفته آینده برگزار خواهد شد.

هیأت داوران نخستین جشنواره روستاهای دوستدار كتاب را حسین ایمانی‌جاجرمی، مهندس رضا برزگر، مهندس اسماعیل زیارتی نصرآبادی، دكتر عبدالمهدی مستكین، دكتر نعمت‌الله فاضلی، سیدابوالفضل هاشمی، مجید صیادی و علی اصغر سیدآبادی تشكیل می‌دهند.

