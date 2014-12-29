حماسه ۹ دی نتیجه حماسه دفاع مقدس بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طلایی نیک معاون پارلمانی وزیر دفاع امروز دوشنبه در همایش نقش قوه مقننه در حفظ و تقویت نشر آثار دفاع مقدس گفت: ایستادگی، ایمان و اعتقاد راهبرد ما در نظام دفاعی است.

وی حماسه ۹ دی را نتیجه حماسه دفاع مقدس خواند و گفت: در فتنه ۸۸ دو نکته اساسی وجود داشت، اول خطبه های تاریخی ۲۹ خرداد مقام معظم رهبری بود که خط ولایت را از کسانی که زاویه و انحراف گرفته بودند جدا کرد و دیگری حماسه ۹ دی بود که ملت ایران توانسته اند با حضور حماسی خود فتنه را پایان دهند.

طلایی نیک در بخش دیگری از سخنان خود دفاع مقدس را گنجی بزرگ خواند و گفت: هر یک از قوا برای بهره برداری از این گنجینه عظیم تکالیف مشخصی دارند که قوه مقننه با تشکیل فراکسیون دفاع مقدس تلاش دارد تکلیف خود را انجام دهد.

وی هدف از تشکیل فراکسیون دفاع مقدس را پیش قدمی قانونگذاران برای احیای فرهنگ جهاد و حماسه خواند و گفت: کارگروه مشترکی از سوی نیروهای مسلح در مجلس برای بررسی قوانین مربوط به احیای فرهنگ دفاع مقدس و حمایت از ایثارگران تشکیل شده است که در آن ابتدا تمام قوانین موجود را بررسی می کنیم که ببینیم کدامیک از قوانین منسوخ شده و کدامیک اجرا نشده است تا بتوانیم گام مثبتی در این راستا برداریم.