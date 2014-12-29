ارائه خدمات ارزان حقوقی به مردم/ تدوین تعرفه ای برای کاهش هزینه وکلا

به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده در اولین مجمع وکلای نیکوکار که روز دوشنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: در راستای حاکمیت قانون و دسترسی مردم به خدمات حقوقی به خصوص نیازمندان و همچنین برای پیشگیری از رخدادهای حقوقی که هزینه بر نیز خواهد بود نیازمند این هستیم که مردم دسترسی آسان و ارزان به خدمات حقوقی داشته باشند.

وی تاکید کرد: از جمله اقداماتی که در این راستا انجام می شود تکمیل طرح بیمه وکالت است به طوری که افراد بتوانند تحت پوشش بیمه های مختلف قرار گرفته و از خدمات حقوقی بهره مند شوند.

به گفته وی این طرح در حال مطالعه و بررسی است و به زودی نتیجه آن اعلام می شود.

وی همچنین به طرح وکیل خانواده نیز اشاره کرد و گفت: این طرح نیز برای ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای در دست تدوین است و در صورت تدوین نهایی مشکلات حقوقی مردم برطرف خواهد شد و هر خانواده برای خود یک وکیل خواهد داشت.

وی در مورد آشنایی مردم با قوانین نیز گفت: با سازمان صدا و سیما تفاهم نامه ای در جهت ساخت برنامه هایی برای آشنایی مردم با قوانین در حال انجام است که در صورت نهایی شدن برنامه هایی از شبکه های مختلف در این راستا پخش می شود.

وی با اشاره به اینکه در زمان ریاست قبلی صدا و سیما این موضوع صحبت شده و یکی از برنامه هایی که قرار است از صدا و سیما پخش شود ساخت کلیپ، برنامه های مختلف هنری و سریال است و از این طریق آموزش های حقوقی به مردم داده خواهد شد و همچنین این آموزش ها به صورت زیرنویس نیز از شبکه ها پخش می شود.

امین زاده گفت: پخش زیرنویس در یکی از استان ها به صورت آزمایشی انجام شده و آمارهای نشان می دهد که در جهت کاهش مشکلات حقوقی مردم تاثیر به سزایی داشته است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد کاهش هزینه های وکلا نیز گفت: در حال تدوین تعرفه ای که هم حقوق مردم و هم وکلا را تامین کند هستیم که اقشار متوسط و محروم جامعه نیز بتوانند از مشاوره و خدمات حقوقی آسان برخوردار شوند.

به گفته وی تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش امضا شده به طوری که آموزش های حقوقی در کتب درسی گنجانده شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ میلیون پرونده در محاکم قضایی، ۵. ۳ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و ۵. ۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری وجود دارد و اگر هر خانواده ۴ عضو داشته باشد؛ این مساله نشان از درگیری ۴۰ میلیون نفر با مسائل حقوقی و قضایی دارد.