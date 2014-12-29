خانواده های دارای افراد ضایعه نخاعی حق پرستاری می گیرند

یحیی سخنگویی در حاشیه همایش حقوق شهروندی که در شهر محمدیه برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تاکنون بیش از 16 هزار نفر بیمار قطع نخاعی در بانک اطلاعاتی سازمان کشور ثبت نام کرده اند که از این تعداد 12 هزار و 500 از دریافت حق پرستاری ماهانه بهره مند هستند.

وی تصریح کرد: برای جبران برخی از هزينه‌‌های درمانی به هر یک از این افراد ماهانه 120 هزار تومان به عنوان حق پرستاری از سوی سازمان بهزیستی کشور پرداخت می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یادآورشد: براساس آمار غیررسمی بیش از 60 هزار ضایعه نخاعی در کشور وجود دارد.

این مسئول گفت: يکی از اهداف سازمان بهزيستی در چند سال گذشته، گسترش حوزه توانمندسازی افراد جامعه بوده که به تناسب در حوزه توانبخشی، افراد معلول مورد توجه قرار گرفته‌ است.

وی افزود: اقداماتی که در راستای توانمند سازی افراد معلول صورت می‌گيرد در حوزه مراقبت‌ها در مراکز شبانه‌روزی و آسايشگاهی، مباحث مرتبط با مراکز توانبخشی روزانه، اعطای وسايل کمک‌ توانبخشی، حرفه ‌آموزی، آموزش و کسب مهارت‌هاست.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افزود: اين اقدامات منجر به توانمند شدن افراد آسیب دیده شده تا بتوانند به زندگی مستقل و مطلوب دست پيدا کنند.

سخنگویی یادآورشد: برای هر یک از افراد گروه هدف نظير افراد دارای ضايعه نخاعی، مشکلات بينايی و گروه معلولان ذهنی بسته‌‌های توانمند سازی متفاوتی در نظر گرفته شده و مسائل و شيوه‌های توانمندسازی افراد مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به اينکه طيف وسيعی از اقدامات مراقبتی در جهت ارتقای سلامت، آموزش است امیدواریم این اقدامات به رفع مبانی محيطی و اجتماعی، کاهش محدوديت‌ها، افزايش کنترل و مشارکت بيشتر افراد معلول در جامعه منجر شود و به ايجاد نگرش مثبت نسبت به معلولان و افزايش سطح توانمندی آنان کمک کند.

سخنگویی با بيان اينکه از لحاظ آماری حدود 11 درصد از جامعه از معلوليت‌‌های خفيف، متوسط، شديد و خيلی شديد رنج می برند گفت: معلوليت‌‌های شديد و خيلی شديد چهار درصد از کل جامعه را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: از اين جامعه چهار درصدی، بیش از 16 هزار پرونده مربوط به افراد دارای ضايعه نخاعی است که در سازمان بهزيستی موجود است که يک سوم از پرونده‌‌های کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

این مسئول بیان کرد: آمار افراد ضايعه نخاعی شاید حدود چهار برابر اين تعداد باشد که در بهزيستی موجود است و از طريق شناسايی و تعداد مراجعه کنندگان اين پرونده‌ها را جمع‌‌آوری کرده‌ايم و قطعا افرادی با ضايعه نخاعی هستند که مراجعه نکرده‌اند و امکان شناسايی آنان نيز برای بهزیستی وجود ندارد.

ثبت اطلاعات 16 هزار نفر در بانک اطلاعاتی ضايعات نخاعی

سخنگویی تصریح کرد: برای 16 هزار نفر در بانک اطلاعاتی فعاليت‌های توانمندسازی آغاز شده و يکی از اقدامات در اين بخش پرداخت حق پرستاری افراد دارای ضايعه نخاعی است و در حوزه معلوليت‌‌های ديگر مانند نابينايی با توجه به اينکه يک درصد از جامعه درجاتی از مشکلات بينايی شديد و خيلی شديد را به خود اختصاص می‌دهند، برای اين افراد پکيج‌‌های آموزشی با اتکاء به منابع آموزشی مطالعاتی، سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری به صورت اختصاصی در دست تهيه است تا بتوانند در راستای ارتقای زندگی و مشارکت بيشتر و رفع تبعيض‌ها در کنار ساير شهروندان به زندگی خود ادامه دهند.