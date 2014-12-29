  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳

روزنامه الوطن سوریه:

نشست نمایندگان دولت سوریه و مخالفان 6 بهمن در مسکو برگزار می شود

نشست نمایندگان دولت سوریه و مخالفان 6 بهمن در مسکو برگزار می شود

یک منبع دیپلماتیک روسی اعلام کرد که نشست نمایندگان دولت و مخالفان سوریه از روز ششم بهمن به مدت چهار روز در مسکو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه به نقل از یک منبع دیپلماتیک روسی اعلام کرد که نشست نمایندگان دولت سوریه و گروه موسوم به مخالفان سوریه از روز 26 ژانویه(6 بهمن) به مدت چهار روز در مسکو برگزار خواهد شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که نمی توان عنوان "مذاکرات" یا "گفتگو" را برای این نشست ها اطلاق کرد چرا که این نشست ها هیچ دستور کار مشخص و معینی را ندارند بلکه دیداری است که با هدف مشورت و فراهم کردن شرایط مقدماتی برای نشستی انجام می شود که احتمالا در مسکو یا دمشق برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2451529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها