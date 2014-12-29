نشست نمایندگان دولت سوریه و مخالفان 6 بهمن در مسکو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن سوریه به نقل از یک منبع دیپلماتیک روسی اعلام کرد که نشست نمایندگان دولت سوریه و گروه موسوم به مخالفان سوریه از روز 26 ژانویه(6 بهمن) به مدت چهار روز در مسکو برگزار خواهد شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که نمی توان عنوان "مذاکرات" یا "گفتگو" را برای این نشست ها اطلاق کرد چرا که این نشست ها هیچ دستور کار مشخص و معینی را ندارند بلکه دیداری است که با هدف مشورت و فراهم کردن شرایط مقدماتی برای نشستی انجام می شود که احتمالا در مسکو یا دمشق برگزار خواهد شد.