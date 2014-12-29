120 میلیون سند در اداره ثبت احوال استان قزوین موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ثبت احوال مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان صبح دوشنبه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه موقت قزوین دیدار و گفتگو کردند.

محمد صدرا آراسته در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد ثبت احوال در یک سال گذشته گفت: هدف اصلی کارکنان این اداره خدمت به ارباب رجوع و جلب رضایت مردم است.

آراسته افزود: در این اداره کل بیش از 120 میلیون اسناد سجلی وجود دارد که از همه این اسناد مهم تصویربرداری شده و در پایگاه اطلاعاتی نگهداری می شود که اسناد ارزشمندی است.

این مسئول یادآورشد: تمامی این اسناد ثبت احوال در مکانی مطمئن نگهداری شده و بیش از 100 دستگاه اجرایی در سطح کشور از این پایگاه اطلاعاتی اسناد استفاده می کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان قزوین تصریح کرد: در این اسناد اطلاعات کلی افراد، اطلاعات نقل وانتقال، اطلاعات اشخاص و حتی تخلفات رانندگی وجود دارد.

آراسته در خصوص صدور کارت هوشمند نیز گفت: صدور کارت هوشمند در استان شروع شده و از استانهای پیشتاز در این زمینه هستیم و این کار بزرگ در حال اجراست که زمان زیادی لازم دارد که با تامین زیرساختها امیدواریم به طور کامل عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: در رابطه با ولادت موقعیت خوبی نسبت به سالهای گذشته داشته ایم ولی آمار طلاق در استان مطلوب نیست که باید ائمه جمعه و مسئولین امور فرهنگی به خصوص صدا وسیما در این رابطه اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد.

وی اظهارداشت: تغییر اسامی مذهبی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و اجازه نمی دهیم که فرهنگ غربی در میان اسامی بیگانه در کشور و استان رواج داده شود.

آراسته اضافه کرد: کارکنان اداره ثبت احوال پاسداران مرزهای هویتی هستند و امروز در این اداره کل و سایر ادارات ثبت احوال امکان هیچ گونه جعل در اسناد اشخاص و اسناد مالکیتی وجود ندارد.

در ادامه حجت الاسلام محمد حسن باریک بین امام جمعه موقت قزوین ضمن تبریک هفته ثبت احوال به روایتی از حضرت امام صادق (ع) گفت: حضرت امام صادق (ع) در روایتی می فرمایند: هر کس که مدیریتی دارد که در امور حاکمیتی است برای بخشش گناهانش باید حاجت نیازمندان و برادران دینی را برطرف کند و خدمت به ارباب رجوع کفاره اعمال انسان محسوب می شود.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: هر کسی متولی امور مردم است بتواند در این کار به عدالت رفتار کند و در مراجعه ارباب رجوع در صدد رفع مشکلات و برداشتن موانع باشد و به موقع کار مردم را انجام دهد اجر الهی نصیبش شده و به سعادت می رسد.