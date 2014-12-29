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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

آراسته:

120 میلیون سند در اداره ثبت احوال استان قزوین موجود است

120 میلیون سند در اداره ثبت احوال استان قزوین موجود است

قزوین- مدیرکل ثبت احوال استان قزوین گفت: با جمع آوری و تصویربرداری از 120 میلیون سند مهم در اداره ثبت احوال استان زمینه دسترسی دستگاههای اجرایی به این اسناد مهم فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ثبت احوال مدیرکل و معاونین اداره کل ثبت احوال استان صبح دوشنبه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه موقت قزوین دیدار و گفتگو کردند.

محمد صدرا آراسته در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد ثبت احوال در یک سال گذشته گفت: هدف اصلی کارکنان این اداره خدمت به ارباب رجوع و جلب رضایت مردم است.

آراسته افزود: در این اداره کل بیش از 120 میلیون اسناد سجلی وجود دارد که از همه این اسناد مهم تصویربرداری شده و در پایگاه اطلاعاتی نگهداری می شود که اسناد ارزشمندی است.

این مسئول یادآورشد: تمامی این اسناد ثبت احوال در مکانی مطمئن نگهداری شده و بیش از 100 دستگاه اجرایی در سطح کشور از این پایگاه اطلاعاتی اسناد استفاده می کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان قزوین تصریح کرد: در این اسناد اطلاعات کلی افراد، اطلاعات نقل وانتقال، اطلاعات اشخاص و حتی تخلفات رانندگی وجود دارد.

آراسته در خصوص صدور کارت هوشمند نیز گفت: صدور کارت هوشمند در استان شروع شده و از استانهای پیشتاز در این زمینه هستیم و این کار بزرگ در حال اجراست که زمان زیادی لازم دارد که با تامین زیرساختها امیدواریم به طور کامل عملیاتی شود.

وی اضافه کرد: در رابطه با ولادت موقعیت خوبی نسبت به سالهای گذشته داشته ایم ولی آمار طلاق در استان مطلوب نیست که باید ائمه جمعه و مسئولین امور فرهنگی به خصوص صدا وسیما در این رابطه اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد.

قزوین

وی اظهارداشت: تغییر اسامی مذهبی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و اجازه نمی دهیم که فرهنگ غربی در میان اسامی بیگانه در کشور و استان رواج داده شود.

آراسته اضافه کرد: کارکنان اداره ثبت احوال پاسداران مرزهای هویتی هستند و امروز در این اداره کل و سایر ادارات ثبت احوال امکان هیچ گونه جعل در اسناد اشخاص و اسناد مالکیتی وجود ندارد.

در ادامه حجت الاسلام محمد حسن باریک بین امام جمعه موقت قزوین ضمن تبریک هفته ثبت احوال به روایتی از حضرت امام صادق (ع) گفت: حضرت امام صادق (ع) در روایتی می فرمایند: هر کس که مدیریتی دارد که در امور حاکمیتی است برای بخشش گناهانش باید حاجت نیازمندان و برادران دینی را برطرف کند و خدمت به ارباب رجوع کفاره اعمال انسان محسوب می شود.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: هر کسی متولی امور مردم است بتواند در این کار به عدالت رفتار کند و در مراجعه ارباب رجوع در صدد رفع مشکلات و برداشتن موانع باشد و به موقع کار مردم را انجام دهد اجر الهی نصیبش شده و به سعادت می رسد.

 

کد مطلب 2451530

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