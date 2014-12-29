به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی امروز در حاشیه چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در روزهای اخیر گفت: دو دسته عوامل در تعیین وضعیت نرخ ارز دخالت دارند که یک دسته عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و بهره وری، نقدینگی و تورم هستند. با توجه به تحلیل های صورت گرفته وقتی وضعیت متغییرهای واقعی اقتصاد را مشاهده می کنیم تصویر نسبتاً بهبود شونده ای را شاهدیم.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در طول یک سال و نیم اخیر شاهد تقویت ارزش پول ملی و ثبات در نرخ ارز بودیم، تصریح کرد: بانک مرکزی پیوسته در تعقیب سیاست هایی بوده است که از نوسانات نرخ ارز جلوگیری و ثبات را حاکم کند.

وی افزود: اما در کنار عوامل بنیادین عوامل غیراقتصادی نیز گاه به صورت شوک ها در بازار ایفای نقش می کنند؛ گرچه عمر این متغیرهای شوک گونه گذرا و موقتی و کوتاه است مدیریت بانک مرکزی طبق تعهد قانونی (نظام ارزی شناور در برنامه پنجم) پابرجا ست.

کمیجانی اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم با تفاضل تورم داخل و خارج و شرایط اقتصاد کلان مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز باید جریان یابد اما این به معنای آن نیست که وقتی تورم داخل و خارج به اندازه ۱۵-۱۶ درصد است، باید مداخله صورت گیرد چراکه این در اختیار سیاست گذار است که متناسب با شرایط اقتصادی مقدار تعدیل را مدیریت می کند.

قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل فعلی شرایط بازار ارز گفت: امیدواریم در شرایطی که متغییر بنیادی داریم و رو به بهبودی بوده و هستیم و اقتصاد در وضعیت خروج از رکود است و تورم بیش از آنچه هدفگذاری بوده کم شده، بازار در وضعیت آرام شونده و رو به بهبود قرار گیرد و شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا فعالان اقتصادی و مردم آثار رشد اقتصادی ۴ درصدی را لمس نمی کنند؟ اظهارداشت: برای اینکه این رشد در سطح زندگی مردم لمس شود، زمان می برد. اگر این روند تا پایان امسال ادامه پیدا کند از سال ۹۴ شاهد بهبود در زندگی مردم خواهیم بود، علاوه بر مردم امیدواریم شاهد بهبود شرایط در وضعیت فعالان اقتصادی هم باشیم.

کمیجانی درباره وضعیت نرخ سود بانکی و توافق اخیر بانکداران گفت: بانک مرکزی با همکاری مدیران بانک ها این موضوع را پیگیری می کند. تاکنون هیچ نوع تخلفی در این زمینه مشاهده نکرده ایم. با توجه به تجربه بخشنامه اول نظارت کارآمدتری را خواهیم داشت و مدیران بانک ها نیز بر این موضوع واقف شده اند تا با حمایت بانک مرکزی در آینده نزدیک شاهد بهبود در نرخ سود باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه هماهنگی و تعامل بانک ها به معنای تنگ شدن عرصه بر موسسات غیرمجاز است، تصریح کرد: این موسسات باید خود را با اصول بانک مرکزی تطبیق دهند؛ سپرده گذاران عزیز صرفاً خودشان را برای چند درصد سود بالاتر راضی نکنند. سود بالاتر در هر فعالیتی باشد همراه آن ریسک هم وجود دارد بهتر است اصل سپرده خود را به خاطر چند درصد سود بالاتر به خطر نیاندازند.