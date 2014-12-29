۹ درصد بازدیدکنندگان مناطق جنگی خارجی هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سردار نامی قائممقام بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس امروز دوشنبه در اولین همایش فراکسیون دفاع مقدس که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به اینکه باید توجه بسیاری به نقش ولایت فقیه در مساله دفاع و دفاع مقدس داشته باشیم، گفت: شهدای ما کاری کردند که در طول تاریخ بیسابقه بود، اگرچه دشمن با پشتیبانی غرب و شرق و ارتجاع منطقه همراه بود نتوانستند یک وجب از خاک این کشور را جدا کنند.
سردار نامی ادامه داد: در دفاع مقدس اولینبار که ملت سرافراز توانست کاری کند که برای طول تاریخ کشور و انقلاب را بیمه کنند.
وی در ادامه با اشاره به تحولات عظیم در بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس گفت: با عنایتی که فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح سردار فیروزآبادی و نیز معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح سردار جزایری داشتهاند تغییرات زیادی در این بنیاد ایجاد شد که در اثر آن سازمانهای جدیدی با عنوان هنری، ادبیات، روحانیت، زنان، سینمایی، پیشکسوتان و اسناد ایجاد شد و به ماموریتهای این بنیاد اهمیت قابل توجهی داده شده است.
قائم مقام بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ جهاد و شهادت گفت: این فرهنگ است که میتواند ملتی همچون ملت ایران را سرافراز کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهاندازی اردوهای راهیان نور گفت: از اسفند سال ۹۱ تا اسفند سال ۹۲ یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر از مناطق جنگی بازدید کردند که ۹ درصد بازدیدکنندگان خارجی بودند و پیشبینی میشود که امسال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از این مناطق بازدید کنند.
سردار نامی با اشاره به اینکه ۷۳ درصد بازدیدکنندگان بین سنین ۱۵ تا ۳۳ سال هستند، خاطرنشان کرد: مجلس میتواند در این زمینه به خصوص در زمینه ایجاد پارکهای فرهنگی دفاع مقدس نقش بسزایی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: فرهنگ دفاع مقدس است که میتواند ما را در همه عرصهها به موفقیت برساند، امروز اگر جمهوری اسلامی ایران در زمینههای نانو، هستهای، فضایی و غیره موفق بوده برگرفته از دفاع مقدس است.
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