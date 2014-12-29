نهم دی تجلی ولایتمداری و بصیرت مردم ایران در مقابل فتنه گران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه و استاندار کرمان به مناسبت 9 دی بیانیه مشترکی صادر کردند. متن این بیانیه بدین شرح است: نهم دی ماه، تجلی دفاع و پشتیبانی همه جانبه ملت ایران از ارزش های اسلامی و مردم سالاری دینی و جلوه های زیبایی از بصیرت و ولایتمداری بود که یکپارچگی و ایستادگی مردم در حفظ آرمان های الهی انقلاب را متجلی ساخت.

این تجلی پیشتر نیز در عرصه دفاع مقدس و عرصه‌های فرهنگ و اقتصاد به ظهور رسیده بود و در 9 دی بار دیگر در ابعاد سیاسی،‌ اجتماعی متجلی گشت.

مردم صبور، مقاوم و هوشیار ایران اسلامی با تمام وجود به نظام اسلامی از عمق جان معتقدند و لحظه‌ای در دفاع حمایت و حراست از آن کوتاهی نخواهند کرد انقلاب اسلامی ثمره خون شهیدان، این محبوب‌ترین بندگان خداست. 9 دی نشان داد که حضور حماسی ملت مقطعی و لحظه‌ای نیست بلکه امری مداوم و برخواسته از عمق اعتقاد ملت است.

اینجانبان در سالگرد این واقعه عظیم، ضمن پاسداشت یوم‌الله 9 دی، باردیگر بر صیانت مستمر ملت انقلابی و عاشورایی میهن اسلامی، در راستای حراست از ارزشهای دین مبین اسلام و این نظام الهی تأکید کرده و به دفاع جانانه جوانان پرشور و ولایی این سرزمین، از حریم مقدس ولایت و فرامین ولی فرزانه انقلاب، مباهات می‌کنیم.

همچنین نهادها، سازمان ها، ارگان ها، مؤسسات دولتی و خصوصی، بمناسبت نهم دی ماه بیانیه هایی صادر کردند.

در این بیانیه ها ضمن گرامیداشت این حماسه بزرگ، از مجاهدت های ملت شریف در دفاع از ارزش های انقلاب و پیروی از ولایت فقیه قدردانی و بر تجدید میثاق با آرمان های الهی امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب تأکید شده است.

به منظور گرامیداشت حماسه ماندگار 9 دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، تجمع بزرگ عاشورائیان سه شنبه این هفته نهم دیماه ، ساعت 9 صبح در حسینیه ثارا... کرمان برگزار خواهد شد.

بنا به اعلام ستاد بزرگداشت نهم دی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ،سخنران این مراسم حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.