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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۰۲

داوران مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

داوران مسابقه پوستر جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند

قباد شیوا، علی خسروی و علیرضا غفاری مسابقه پوستر جشنواره سی و سوم را داوری می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد شیوا طراح و گرافیست که بسیاری از پوستر های مطرح تئاتر ایران را از دهه 40 تا کنون طراحی کرده و در سال جاری نیز پوستر بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با طراحی او رونمایی شد در کنار علی خسروی گرافیست و تصویرگر و علیرضا غفاری نویسنده، منتقد و کارگردان تئاتر، داوری بخش پوستر جشنواره بین المللی تئاتر فجر را بر عهده گرفتند.

طبق فراخوان آخرین مهلت دریافت آثار این بخش 13 دی ماه جاری و زمان داوری آثار 15 دی ماه اعلام شده است.

در این بخش پوستر های نمایش صحنه ای، خیابانی، نمایشنامه خوانی، جشنواره ها و همایش های تئاتری که حدفاصل زمانی اول آذر 1392 تا 30 آذر 93 کار شده اند مورد قضاوت قرار می گیرند. آثار راه یافته به بخش پوستر و نمایشگاه 22 دی ماه جاری معرفی می شوند.

سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با دبیری اردشیر صالح‌پور از اول تا 12 بهمن ماه 93 برگزار می شود.

کد مطلب 2451542

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