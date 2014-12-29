جشنواره های زمستانی باید مطابق وعده ها برگزار شود

جلال الدین شاهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر تجربه برگزاری دو جشنواره زمستانی در سرعین را مغایر با برنامه ها خواند و تصریح کرد: انتظار می رفت در این دو جشنواره برنامه ها همسو با تبلیغات دستگاه ها باشد.

وی افزود: در کمال تاسف مشاهده می شود که عدم گویش و کردار به عادت رفتاری در برخی وعده های مسئولان وجود دارد و در نتیجه برنامه ها به شکلی برگزار می شود که مغایر با تبلیغات ابتدایی خود است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران طرح این موضوع که جشنواره در ابعاد گسترده و گاها ملی برگزار می شود را نیازمند همسنگ سازی برنامه ها با این وسعت دانست و گفت: انتظار می رود مسئولان در هر سطحی قادر به برگزاری جشنواره ها هستند، اقدام کنند.

شاهبازی معتقد است با وجود اینکه دو جشنواره سپری شده زمستانی سرعین در سطح ملی عنوان شده بود اما عملا در سطح استانی برگزار شد و اینکه بازیگر و خواننده و مسافر از استان دیگر حضور داشتند به معنی برگزاری در سطح ملی نیست.

وی در عین حال به ضرورت توسعه ابعاد برگزاری جشنواره مطابق با اهداف آن تاکید کرد و گفت: استان اردبیل ظرفیت های بی نظیری در گردشگری زمستانی دارد که حتی در استان های دیگر ناشناخته است.

عضو هیئت رئیسه فدارسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران وجود ارتفاعات متعدد برای ورزش های زمستانی، آب های معدنی و طبیعت بی نظیر زمستانی را مثال زد و تصریح کرد: هر کدام از این ظرفیت ها باید در جشنواره زمستانی به شکل مطلوب معرفی شود.

به گفته شاهبازی مختصر کردن یک جشنواره به حضور افراد و چهره های هنری شناخته شده مغایر با اهداف آن است و به اطلاعات گردشگران سایر استان ها چیزی اضافه نخواهد کرد.