همکاری ۳۴۰۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد/ راه اندازی کلینیک های حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قمشه در اولین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار که روز دوشنبه برگزار شد افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۴۰۰ وکیل نیکوکار با کمیته امداد همکاری می کند و این نهاد ارتباط خوبی با قانون وکلا، حقوقدانان، اعضای کانون سردفتران و همچنین شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ شعبه حل اختلاف با کمیته امداد همکاری می کند گفت: این شعبات در زمینه حل مشکلات قضایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد فعالیت می کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد تاکید کرد: تعداد قابل توجهی از حقوقدانان در زمینه حل اختلافات و معاضدت های حقوقی مددجویان تحت پوشش با این نهاد همکاری قابل توجهی دارند.

وی با اشاره به اینکه کلینیک های حقوقی در برخی از استان ها راه اندازی شده است گفت: در حال حاضر کلینیک حقوقی در قم برای ارائه خدمات حقوقی به مددجویان با همکاری برخی دستگاه ها آغاز شده و قصد داریم این کلینیک ها را در استان های دیگر نیز راه اندازی کنیم.

به گفته قمشه طرح وکیل خانواده نیز در چند استان به صورت آزمایشی اجرایی می شود.